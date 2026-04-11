Φρίκη στη Γαλλία: Πατέρας κλείδωσε τον ανήλικο γιο του σε βαν για πάνω από έναν χρόνο – «Δεν τον ήθελε η σύντροφός μου στο σπίτι»

Φρίκη προκαλεί η κακοποίηση ενός 9 χρονου αγοριού στη Γαλλία, το οποίο παρέμενε για περισσότερο από έναν χρόνο κλειδωμένο σε βάν από τον πατέρα του.

Όπως αναφέρει η Sun, το παιδί εντοπίστηκε από τις αρχές τη Δευτέρα (6/4) σε άθλια κατάσταση, χωρίς να μπορεί καν να περπατήσει λόγω της παρατεταμένης παραμονής σε περιορισμένο χώρο.

Παρουσίαζε ακόμη εμφανή σημάδια υποσιτισμού και εγκατάλειψης, καθώς φέρεται να ήταν κλειδωμένο στο βαν από τα τέλη του 2024, όταν ήταν μόλις επτά ετών.

Τον βρήκαν στα σκουπίδια

Οι γείτονες κατήγγειλαν στις αρχές ότι άκουγαν «παιδικούς ήχους» από το σταθμευμένο όχημα, και όταν οι αστυνομικοί πήγαν επιτόπου βρήκαν τον 9χρονο γυμνό, κουλουριασμένο σε εμβρυακή στάση κάτω από μία κουβέρτα, ξαπλωμένο πάνω σε σωρό σκουπιδιών και κοντά σε ανθρώπινα περιττώματα.

Όπως κατέθεσε το αγόρι, δεν το άφηναν να βγει από το βαν ούτε για να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται να ουρεί σε μπουκάλια και να αφοδεύει σε σακούλες σκουπιδιών.

Η τελευταία φορά που είχε κάνει μπάνιο ήταν το 2024.

Ο 43χρονος πατέρας έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να επισκέπτεται το βαν δύο φορές την ημέρα, ρίχνοντας αντικείμενα στο εσωτερικό, τα οποία φέρεται να ήταν τρόφιμα και νερό. Το παιδί δήλωσε ότι λάμβανε φαγητό δύο φορές ημερησίως, ενώ για μικρό χρονικό διάστημα το περασμένο καλοκαίρι του επιτράπηκε να επιστρέψει στο διαμέρισμα της οικογένειας, όταν τα υπόλοιπα μέλη απουσίαζαν σε διακοπές.

Ο πατέρας τον κλείδωσε γιατί δεν τον ήθελε η σύντροφός του

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο πατέρας ισχυρίστηκε ότι κλείδωσε τον γιο του στο όχημα επειδή η 37χρονη σύντροφός του δεν τον ήθελε στο σπίτι και του είχε ζητήσει να το στείλει σε ψυχιατρικό ίδρυμα.

Υποστήριξε ότι επέλεξε να το κρατήσει στο όχημα για να το «προστατεύσει» και να αποφύγει τον εγκλεισμό του σε δομή, ενώ προς το περιβάλλον του ανέφερε ότι το παιδί είχε ήδη τοποθετηθεί σε ίδρυμα.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές το παιδί είχε πολύ καλές σχολικές επιδόσεις πριν από την εξαφάνισή του και δεν υπήρχαν ιατρικά στοιχεία που να υποδεικνύουν ψυχιατρικά προβλήματα.

Ο 43χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για παράνομη κράτηση, απαγωγή και αυθαίρετη στέρηση ελευθερίας ανηλίκου, καθώς και για στέρηση τροφής και φροντίδας. Τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας, κορίτσια ηλικίας 10 και 12 ετών, τέθηκαν υπό την προστασία των αρχών.

Η σύντροφός του κατηγορείται για παράλειψη καταγγελίας κακοποίησης και στέρησης φροντίδας ανηλίκου κάτω των 15 ετών, καθώς παραδέχτηκε ότι είχε ακούσει θορύβους από το βαν, πιστεύοντας ωστόσο ότι το παιδί είχε μεταφερθεί σε ψυχιατρικό νοσοκομείο.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ενώ το παιδί λαμβάνει ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη.

