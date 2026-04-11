search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.04.2026 00:30
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.04.2026 22:43

Δυτική Όχθη: Έποικοι σκότωσαν εν ψυχρώ έναν ακόμη Παλαιστίνιο

Φωτογραφία αρχείου

Ένας νεαρός άνδρας σκοτώθηκε από σφαίρες κατά τη διάρκεια επίθεσης Ισραηλινών εποίκων σε ένα χωριό στα βορειοδυτικά της Ραμάλα, ένδειξη της κλιμάκωσης της βίας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο Άλι Μάτζεντ Χαμάντνα, 23 ετών, «έφτασε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιατρικό Κέντρο Παλαιστίνης» αφού «τραυματίστηκε από σφαίρα εποίκων» στην κοινότητα Ντέιρ Τζαρίρ, ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτηση στο Telegram. Ο Χαμάντνα έφερε διαμπερές τραύμα στο στήθος.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο Wafa, λίγο νωρίτερα, «ένοπλοι έποικοι, υπό την προστασία των ισραηλινών δυνάμεων, επιτέθηκαν στο Ντέιρ Τζαρίρ» και «άνοιξαν πυρ, με αληθινές σφαίρες, εναντίον των κατοίκων».

Ο στρατός και η αστυνομία του Ισραήλ δεν έχουν κάνει κανένα σχόλιο.

Η βία στη Δυτική Όχθη αυξήθηκε κατακόρυφα μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, που οδήγησε στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Τα επεισόδια συνεχίστηκαν και μετά την εφαρμογή της εύθραυστης εκεχειρίας στη Γάζα, στις 10 Οκτωβρίου, ενώ εντάθηκαν αφού ξεκίνησε, στα τέλη Φεβρουαρίου, ο πόλεμος στο Ιράν και τον Λίβανο.

Σύμφωνα με τις παλαιστινιακέ αρχές, επτά Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από πυρά εποίκων στη Δυτική Όχθη από τις αρχές Μαρτίου. Με βάση μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζεται σε στοιχεία του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας, τουλάχιστον 1.058 Παλαιστίνιοι, μαχητές αλλά και άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από στρατιώτες ή από εποίκους στη Δυτική Όχθη μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Στο ίδιο διάστημα έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 46 Ισραηλινοί, άμαχοι και στρατιώτες, από επιθέσεις Παλαιστινίων ή κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με επίσημα, ισραηλινά στοιχεία.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
avga-pasxa-new
papas-leon-prosefxi
artemis-afixi-pliroma
zoi
Δείτε όλες τις ειδήσεις
padousi new
country house
jo malone
moufteia-komotinis-123
natasha lyonne
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12.04.2026 00:10
avga-pasxa-new
papas-leon-prosefxi
1 / 3