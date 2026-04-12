ΚΥΡΙΑΚΗ 12.04.2026 18:36
Ουγγαρία: Ήττα του Όρμπαν στις εκλογές προβλέπει το Politico

Ιστορική συμμετοχή καταγράφεται στις εκλογές στην Ουγγαρία, σε μια αναμέτρηση που ενδέχεται να κρίνει το πολιτικό μέλλον του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, μετά από 16 χρόνια κυριαρχίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εθνικής εκλογικής υπηρεσίας, μέχρι τη 1 το μεσημέρι (τοπική ώρα) είχε ψηφίσει το 54% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο από το 2010, όταν ο Όρμπαν ανέλαβε για πρώτη φορά την εξουσία.

Συγκρίνοντάς το με τις βουλευτικές εκλογές του 2022, την ίδια ώρα η συμμετοχή δεν ξεπερνούσε το 40%.

Προβάδισμα της αντιπολίτευσης, αλλά με αβεβαιότητες

Το «Poll of Polls» του Politico δίνει σαφές προβάδισμα στον βασικό αντίπαλο του Όρμπαν, τον Πέτερ Μαγιάρ, και το κεντροδεξιό κόμμα του, Tisza. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν σημαντικές αποκλίσεις, ενώ το εκλογικό σύστημα της Ουγγαρίας δεν μεταφράζει πάντα ευθέως τα ποσοστά σε κοινοβουλευτική ισχύ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ανατροπών.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 6 το πρωί, με την προσέλευση να σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ ήδη από την πρώτη ώρα, καθώς το 3,5% των ψηφοφόρων είχε ήδη ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.

Καταγγελίες για νοθεία και φόβοι για σύγκρουση

Το πολιτικό κλίμα παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο, με το στρατόπεδο του Όρμπαν και την αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν κατηγορίες για εκλογική νοθεία, ακόμη και πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Υποστηρικτές του πρωθυπουργού φέρονται να προετοιμάζονται για πιθανή αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι όποια και αν είναι η έκβαση, είναι πιθανό να οδηγηθεί σε δικαστικές προσφυγές.

Στη Βουδαπέστη βρίσκονται εκατοντάδες διεθνείς παρατηρητές, παρακολουθώντας τη διαδικασία. Μεταξύ αυτών, ευρωβουλευτές από την ομάδα των «Patriots for Europe», αλλά και περίπου 100 παρατηρητές που συνδέονται με φιλοκυβερνητικές οργανώσεις.

Η παρουσία τους, σε συνδυασμό με την ένταση μεταξύ των δύο στρατοπέδων, εντείνει τους φόβους για μια «μάχη αφηγήσεων» γύρω από τη νομιμότητα του αποτελέσματος.

Οι εκλογές αυτές θεωρούνται από τις πιο κρίσιμες στην πρόσφατη ιστορία της χώρας, καθώς μπορεί να σηματοδοτήσουν είτε τη συνέχιση της μακροχρόνιας διακυβέρνησης Όρμπαν είτε μια πολιτική αλλαγή με σημαντικές επιπτώσεις τόσο στο εσωτερικό της Ουγγαρίας όσο και στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όλα τα βλέμματα πλέον στρέφονται στα αποτελέσματα της κάλπης, που αναμένεται να καθορίσουν την επόμενη ημέρα στη χώρα.

Αρτέμιδα: Μηχανή έπεσε πάνω σε αμάξι, εγκατέλειψε τον 18χρονο μοτοσυκλετιστή ο οδηγός – Καταγρφηκε από κάμερα ασφαλείας το περιστατικό (Video)

Κύπρος: Η Βρετανία λέει «όχι» σε διαπραγματεύσεις για τις βάσεις στο νησί

Με αναφορές στη διεθνή κρίση το μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά για το Πάσχα

ΝΔ: Εις αναζήτηση νέου γραμματέα – Ή, μήπως, όχι;

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ – Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

Παντούση-Παπαζήσης: Όλη η Φιλαρμονική της Κέρκυρας κάτω από το παράθυρό τους

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

Τo κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας

Ειρηνικός Ωκεανός: Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «δρόμο από κίτρινα τούβλα», αλλά δεν ήταν αυτό που πίστευαν…

Κέρκυρα: Απρόοπτο στον «αέρα» - Δήμαρχος... αρνήθηκε να ευχηθεί για την Ανάσταση σε ρεπόρτερ τοπικού καναλιού! (video)

