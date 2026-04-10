ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.04.2026 12:00
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.04.2026 10:13

Ποια κομματική πειθαρχία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Ας ψηφίσει ο κάθε βουλευτής ό,τι… βούλεται

10.04.2026 10:13
Όπως είναι γνωστό, η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί την άρση ασυλίας των 11 «γαλάζιων» βουλευτών τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στη δεύτερη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και, εκτός απροόπτου, στις 28 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία στην ολομέλεια της Βουλής.

Και το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής: Θα τεθεί ζήτημα κομματικής πειθαρχίας στο στρατόπεδο της Ν.Δ. για την ψηφοφορία αυτή ή όχι;

Η στήλη ρώτησε αρμοδίως και η απάντηση που έλαβε ήταν ένα… κατάξερο «όχι», οπότε, αναγκαστικά, ζήτησε διευκρινίσεις. Τις οποίες και έλαβε και δεν ήταν και πολύ ευχάριστες για την κυβερνώσα παράταξη.

Με απλά λόγια, αυτό που προκύπτει είναι ότι ουκ ολίγοι βουλευτές είναι… στα κάγκελα, αισθάνονται απροστάτευτοι και – εις ένδειξιν της ενόχλησής τους – δεν αποκλείεται να ψηφίσουν «όχι» στην άρση ασυλίας.

Όμως, ένας μεγάλος αριθμός «γαλάζιων» βουλευτών που θα αντιτίθετο σε κομματική πειθαρχία θα έθετε σχεδόν άμεσα ζήτημα δεδηλωμένης της ίδιας της κυβέρνησης. Οπότε, ποια κομματική πειθαρχία;

Ας ψηφίσει ο κάθε βουλευτής ό,τι… βούλεται και βλέπουμε…

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.04.2026 12:00
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο Στάρμερ «έχει απηυδήσει» με Τραμπ και Πούτιν λόγω ενεργειακής κρίσης (video)

ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη για ναρκωτικά εγγονή πασίγνωστου πολιτικού που δεν βρίσκεται στη ζωή

ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ στο Πακιστάν: Στο Ισλαμαμπάντ οι αντιπροσωπείες – Ποιοι συμμετέχουν, οι προτάσεις και οι διαφωνίες

1 / 3