Μέση Ανατολή: Κατέρρευσε η παραγωγή πετρελαίου των χωρών του ΟΠΕΚ – Παγκόσμιος συναγερμός

Η παραγωγή αργού πετρελαίου από τον ΟΠΕΚ μειώθηκε κατά περίπου 7,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd) τον Μάρτιο του 2026 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο, λόγω των διαταραχών που προκλήθηκαν από τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και τις ανταποδιδόμενες επιθέσεις του Ιράν σε ολόκληρη την περιοχή.

Τον Μάρτιο, η συνολική παραγωγή του ΟΠΕΚ ανήλθε σε περίπου 20,79 εκατομμύρια bpd, σύμφωνα με την τελευταία Μηνιαία Έκθεση για την Αγορά Πετρελαίου του οργανισμού. Οι μεγαλύτερες μειώσεις στην παραγωγή καταγράφηκαν στο Ιράκ, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ.

Η παραγωγή αργού πετρελαίου του Ιράκ μειώθηκε κατά περίπου 2,56 εκατομμύρια bpd σε περίπου 1,63 εκατομμύρια bpd, ενώ η παραγωγή της Σαουδικής Αραβίας μειώθηκε κατά περίπου 2,3 εκατομμύρια bpd σε 7,8 εκατομμύρια bpd. Η παραγωγή στα ΗΑΕ μειώθηκε κατά περίπου 1,53 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα σε 1,89 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ενώ η παραγωγή του Κουβέιτ μειώθηκε κατά περίπου 1,37 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα σε 1,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Μάρτιο.

Η παραγωγή αργού πετρελαίου του Ιράν μειώθηκε επίσης κατά 182.000 bpd σε περίπου 3,06 εκατομμύρια bpd εν μέσω των αεροπορικών επιδρομών των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη χώρα, οι οποίες ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου. Μεταξύ των μελών του ΟΠΕΚ, μόνο η Βενεζουέλα και η Νιγηρία κατέγραψαν αυξήσεις στην ημερήσια παραγωγή κατά τη διάρκεια του μήνα. Η παραγωγή της Βενεζουέλας αυξήθηκε κατά 79.000 bpd σε 988.000 bpd, ενώ η παραγωγή της Νιγηρίας αυξήθηκε κατά 22.000 bpd σε 1,46 εκατομμύρια bpd.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πραγματοποίησαν επίθεση στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Το Ιράν αντέδρασε με επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, καθώς και της Ιορδανίας, του Ιράκ και των χωρών του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και υποδομές. Η σύγκρουση έχει επίσης διαταράξει τη ναυτιλία μέσω του Στενού του Ορμούζ, ενός κρίσιμου παγκόσμιου σημείου μεταφοράς για το πετρέλαιο, από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς.

Αυξάνεται η ζήτηση

Ο ΟΠΕΚ διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψή του για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου για το 2026, προβλέποντας αύξηση 1,38 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα σε ετήσια βάση, με αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να ανέλθει στα 106,53 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

«Γίνεται αναθεώρηση προς τα πάνω για το 1ο τρίμηνο του 2026 όσον αφορά την Κίνα, με βάση τα πραγματικά στοιχεία που ελήφθησαν εν μέσω καλύτερων από τα αναμενόμενα επιδόσεων στη χώρα. Η αύξηση της ζήτησης για το 2ο τρίμηνο του 2026 αναθεωρείται προς τα κάτω τόσο για τις χώρες του ΟΟΣΑ όσο και για τις χώρες εκτός ΟΟΣΑ, κυρίως λόγω μιας ελαφριάς παροδικής αδυναμίας στην αύξηση της ζήτησης πετρελαίου, δεδομένων των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, αυτή η αδυναμία αναμένεται να αντισταθμιστεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους», ανέφερε ο ΟΠΕΚ.

Το 2026, το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης αναμένεται να προέλθει από χώρες εκτός ΟΟΣΑ, όπου η ζήτηση εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά περίπου 1,26 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, φτάνοντας τα 60,46 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, με πρωτοστάτες την Κίνα, την υπόλοιπη Ασία και την Ινδία, και με τη στήριξη της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Λατινικής Αμερικής.

Η ζήτηση στις χώρες του ΟΟΣΑ προβλέπεται να αυξηθεί κατά μόλις 130.000 βαρέλια την ημέρα, φτάνοντας τα 46,07 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, «με την Αμερική να ηγείται της ανάπτυξης και κάποια επιπλέον στήριξη από την Ευρώπη του ΟΟΣΑ, ενώ η ζήτηση πετρελαίου στην Ασία-Ειρηνικό του ΟΟΣΑ προβλέπεται να μειωθεί ελαφρώς». Για το 2027, ο ΟΠΕΚ προβλέπει ότι η ζήτηση θα αυξηθεί κατά περίπου 1,34 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, φθάνοντας τα 107,87 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Η ζήτηση αυτή αναμένεται να φθάσει τα 61,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα στις χώρες εκτός ΟΟΣΑ, με αύξηση 1,24 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, και τα 46,17 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα στις χώρες του ΟΟΣΑ, με αύξηση περίπου 100.000 βαρελιών την ημέρα.

