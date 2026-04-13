Πυρ ομαδόν από Αθήνα και Λευκωσία για τις δηλώσεις Φιντάν: «Δεν δεχόμαστε υποδείξεις» – «Στοχεύει στην πρόκληση έντασης»

Μετά το ελληνικό ΥΠΕΞ, που απάντησε με έντονο τρόπο στις προκλητικές δηλώσεις του Χακάν Φιντάν σχετικά με τη συνεργασία της Κύπρου και της Ελλάδας με το Ισραήλ, εξίσου αιχμηρή ήταν και η απάντηση της Λευκωσίας, η οποία απέρριψε τους ισχυρισμούς περί αποσταθεροποιητικού ρόλου στην περιοχή.

Σε επίσημη τοποθέτησή του στο Χ, το κυπριακό ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι ασκεί την εξωτερική της πολιτική με συνέπεια, λειτουργώντας ως αξιόπιστο και χρήσιμο μέλος της διεθνούς κοινότητας, τόσο ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκή Ένωσης όσο και ως μέρος της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν διακατέχεται από αναθεωρητισμό ούτε επιδιώκει περιφερειακή ηγεμονία, αφήνοντας σαφείς αιχμές για άλλες χώρες που, όπως αναφέρεται, επιχειρούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να προκαλέσουν εντάσεις σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην παρουσία της Τουρκίας στο νησί, με τη Λευκωσία να επισημαίνει ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει παράνομα κυρίαρχο ευρωπαϊκό έδαφος, διατηρώντας δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες σε επιθετική διάταξη.

Καταλήγοντας, η κυπριακή πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά τις πρόσφατες δηλώσεις και ισχυρισμούς της τουρκικής ηγεσίας, χαρακτηρίζοντάς τους αποπροσανατολιστικούς και εξυπηρετικούς αλλότριων σκοπών, με στόχο –όπως σημειώνεται– την πρόκληση έντασης στην περιοχή.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κυπριακού ΥΠΕΞ

«Η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί την εξωτερική της πολιτική με συνέπεια και λειτουργεί ως χρήσιμο μέλος της διεθνούς κοινότητας, ως Κράτος Μέλος της ΕΕ και ως μέρος της ευρύτερης περιοχής. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει αναθεωρητικές σκέψεις αλλά ούτε και βλέψεις περιφερειακής ηγεμονίας. Αυτά αφορούν άλλους που επιχειρούν, για τους δικούς τους λόγους, να προκαλέσουν και να δημιουργήσουν εντυπώσεις σε μια κρίσιμη περιφερειακή περίοδο. Προσπερνώντας το γεγονός ότι είναι η ίδια η Τουρκία που κατέχει παρανομα κυρίαρχο ευρωπαϊκό έδαφος. Με δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες σε επιθετική διάταξη. Ως εκ τούτου, απορρίπτονται οι πρόσφατες αποπροσανατολιστικές δηλώσεις και ισχυρισμοί, που εξυπηρετούν αλλότριους σκοπούς της γείτονος και στοχεύουν στην πρόκληση έντασης».

Ελληνικό ΥΠΕΞ: «Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν»

Με αυστηρό τόνο σχολίασε το ελληνικό ΥΠΕΞ τις νέες προκλητικές δηλώσεις του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, Χακάν Φιντάν, ο οποίος επέκρινε τη συμμαχία της Ελλάδας και της Κύπρου με το Ισραήλ, χρησιμοποιώντας απειλητικό τόνο.

Το υπουργείο, σε επίσημη ανακοίνωσή του τονίζει ότι «τόσο η διμερής συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, όσο και η τριμερής Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ, όπως άλλωστε και όλες οι λοιπές σε τριμερές σχήμα συνεργασίες της Ελλάδας, έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων».

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι «η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική ανεξάρτητα, δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν. Κινδυνολογίες και απόπειρες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας δεν ωφελούν, ειδικά την περίοδο αυτή της περιφερειακής αστάθειας και αβεβαιότητας».

Προσθέτει δε ότι η χώρα «ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και αιρετό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, έχει αποδείξει ότι εργάζεται διαχρονικά με συνέπεια για τη σταθερότητα, τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρήνη».

Πρόκληση Φιντάν

Υπενθυμίζεται ότι ο Τούρκος ΥΠΕΞ είχε δηλώσει νωρίτερα πως «η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, “Ελληνοκυπριακής Διοίκησης” και Ισραήλ δεν φέρνει περισσότερη εμπιστοσύνη, φέρνει περισσότερη δυσπιστία. Φέρνει περισσότερα προβλήματα και πόλεμο».

«Βλέπουμε ότι η Ελλάδα ακολουθεί εξαιρετικά επικίνδυνες πολιτικές εδώ. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές στην προσπάθεια της Ελλάδας να ακολουθήσει ένα είδος πολιτικής που καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη δεν ακολουθεί μόνη της», συμπλήρωσε.

Ο Φιντάν εκτίμησε ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος χρειάζονται τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. «Η Ελλάδα είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ και η “Ελληνοκυπριακή Διοίκηση” έχει την υποστήριξη της ΕΕ. Ποια στρατηγική λογική θα μπορούσε να δικαιολογήσει την αναζήτηση αυτού του είδους συνεργασίας είναι κάτι που ούτε αυτοί μπορούν να μου εξηγήσουν».

