Στις 24 Απριλίου η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα

Στις 24 και 25 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη επίσκεψη του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται μεταξύ άλλων, να συμφωνηθεί η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας ενδέχεται να υπάρχει παράρτημα ή ξεχωριστό Μνημόνιο Κατανόησης που θα αφορά στη συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας στον τομέα της αμυντικής καινοτομίας, με αντισυμβαλλόμενους το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) και το γαλλικό AID (Agence de l’innovation de défense).

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αθήνα επιδιώκει η νέα συμφωνία να είναι περισσότερο δεσμευτική, όσον αφορά στη ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση που υπάρξει παραβίαση της κυριαρχίας. Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία αυτή υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2021, αποτέλεσε ένα κείμενο ισχυρής δέσμευσης από την πλευρά της Γαλλικής Δημοκρατίας σε μια φάση πολύ υψηλών εντάσεων στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ετέθη σε ισχύ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

Από την πλευρά του, το Παρίσι θεωρεί ότι η συμφωνία ως έχει παρέχει επαρκείς εγγυήσεις, περιλαμβανομένης της ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση που υπάρξει παραβίαση της κυριαρχίας, δηλαδή της εδαφικής ακεραιότητας της μιας ή της άλλης χώρας και προκρίνει την απλή ανανέωση του υφιστάμενου κειμένου χωρίς καμία τροποποίηση, για χρονική διάρκεια ακόμη πέντε ετών, δηλαδή έως το 2031.

