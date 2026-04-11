ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 13:39
11.04.2026 10:08

Στις 24 Απριλίου η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα

makron-new

Στις 24 και 25 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη επίσκεψη του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται μεταξύ άλλων, να συμφωνηθεί η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας ενδέχεται να υπάρχει παράρτημα ή ξεχωριστό Μνημόνιο Κατανόησης που θα αφορά στη συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας στον τομέα της αμυντικής καινοτομίας, με αντισυμβαλλόμενους το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) και το γαλλικό AID (Agence de l’innovation de défense).

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αθήνα επιδιώκει η νέα συμφωνία να είναι περισσότερο δεσμευτική, όσον αφορά στη ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση που υπάρξει παραβίαση της κυριαρχίας. Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία αυτή υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2021, αποτέλεσε ένα κείμενο ισχυρής δέσμευσης από την πλευρά της Γαλλικής Δημοκρατίας σε μια φάση πολύ υψηλών εντάσεων στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ετέθη σε ισχύ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

Από την πλευρά του, το Παρίσι θεωρεί ότι η συμφωνία ως έχει παρέχει επαρκείς εγγυήσεις, περιλαμβανομένης της ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση που υπάρξει παραβίαση της κυριαρχίας, δηλαδή της εδαφικής ακεραιότητας της μιας ή της άλλης χώρας και προκρίνει την απλή ανανέωση του υφιστάμενου κειμένου χωρίς καμία τροποποίηση, για χρονική διάρκεια ακόμη πέντε ετών, δηλαδή έως το 2031.

Η Τουρκία αρνήθηκε στην Κύπρο το δικαίωμα συμμετοχής στις Εργασίες της Ετήσιας Διάσκεψης των ΗΕ για την κλιματική αλλαγή

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

Αιχμές Καστανίδη κατά του Ανδρουλάκη – «Δεν θα καθορίσει αν θα είμαι στην πολιτική ζωή του τόπου»

google_news_icon

parkour_1104_1920-1080_new
Γάλλος παρκουρίστας… κόβει την ανάσα με τα άλματά του σε ταράτσες της Αθήνας (videos)

xania_sxoleio_fotia_new
Χανιά: Αντί για τον Ιούδα έκαψαν το σχολείο – Μεγάλες ζημιές από φωτιά σε γυμνάσιο (photos)

pakistan-vance
Διαψεύδουν οι ΗΠΑ ότι συμφώνησαν στην αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν – Το απόγευμα οι κρίσιμες συνομιλίες στο Πακιστάν – Live

tafos2 new
Εν αναμονή της μεταφοράς του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα και την Κύπρο – Live από τα Ιεροσόλυμα

P208_2
Το επόμενο Peugeot 208 (Mk3) θα έχει τετράγωνο τιμόνι (photos)

jo malone
Jo Malone: H πώληση στην Estée Lauder, το λάθος με τη ρήτρα που απαγορεύει την χρήση του ονόματός της και η αγωγή των 200.000 λιρών

natasha lyonne
Απομάκρυναν την ηθοποιό Νατάσα Λιόν από πτήση της Delta ώρες μετά την πρεμιέρα της 3ης σεζόν του «Euphoria» - «Ήταν αλλού»

moufteia-komotinis-123
«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

country house
Τo κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας

artemis II NEW
Στη Γη οι τέσσερις αστροναύτες του Artemis II μετά το ιστορικό ταξίδι γύρω από τη Σελήνη -Δείτε εικόνες και βίντεο

parkour_1104_1920-1080_new
xania_sxoleio_fotia_new
pakistan-vance
