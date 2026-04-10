Αιχμές Καστανίδη κατά του Ανδρουλάκη – «Δεν θα καθορίσει αν θα είμαι στην πολιτική ζωή του τόπου»

Αιχμές κατά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο Χάρης Καστανίδης με αφορμή την απόφαση του Συνεδρίου για θέσπιση ορίου θητειών, η οποία, όπως υποστηρίζει, τον θέτει εκτός ψηφοδελτίων.

Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Επόμενη Στάση Ενημέρωση» με τους δημοσιογράφους Ανδρέα Σταματόπουλο και Αιμίλιο Σαπρανίδη, ο πρώην υπουργός είπε ότι ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, εισηγήθηκε τροποποίηση του καταστατικού με στόχο τον αποκλεισμό του.

«Η δολιότητα είναι ευφάνταστη», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η σχετική πρόταση κατατέθηκε από την ηγεσία και υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία.

Ο κ. Καστανίδης απέφυγε να επεκταθεί περαιτέρω, τονίζοντας ότι θα τοποθετηθεί εκ νέου όταν ο ίδιος το κρίνει σκόπιμο. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν αποδέχεται ότι η πολιτική του παρουσία εξαρτάται από αποφάσεις της ηγεσίας: «Δεν θα καθορίσει ο κ. Ανδρουλάκης εάν θα είμαι στην πολιτική ζωή του τόπου. Αυτό θα το επιλέξει ο ελληνικός λαός ή εγώ», δήλωσε.

