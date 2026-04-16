Συζήτηση στη Βουλή για Κράτος Δικαίου: Δύσκολο τεστ για Μητσοτάκη ενώπιον των βουλευτών του

Υπό τη σκιά του σοβαρού προβλήματος υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη αναμένεται να εξελιχθεί η σημερινή συζήτηση στη Βουλή, η οποία διεξάγεται ύστερα από αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη για το θέμα των υποκλοπών και το κράτος δικαίου. Πολλοί κάνουν λόγο για μάχη χαρακωμάτων καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αντιμετωπίσει τα πυρά της αντιπολίτευσης και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, ζητήματα δηλαδή που έχουν να κάνουν με το επιτελικό κράτος και την αριστεία.

Παράλληλα ο πρωθυπουργός πρώτη φορά θα βρεθεί απέναντι στους δικούς του ανθρώπους, δηλαδή τους βουλευτές του κόμματός του, καθώς αρκετοί από αυτούς εμφανίζονται ιδιαίτερα ενοχλημένοι από τη στάση που κράτησε το Μέγαρο Μαξίμου στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας «ναι» σε όλες τις άρσεις ασυλίας που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η πλειονότητα των κυβερνητικών βουλευτών θεωρούν δηλαδή ότι ο πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του όχι μόνο δεν προστάτευσαν τους εμπλεκόμενους βουλευτές για τα μικρά η ανύπαρκτα αδικήματα – για τα οποία, όπως υποστηρίζουν, κατηγορούνται –, αλλά, προκειμένου να προστατεύσουν το προφίλ του Μητσοτάκη, τους έριξαν βορά στα νύχια της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας.

Έτσι πρώτη φορά το βλέμμα του πρωθυπουργού θα είναι περισσότερο στραμμένο στη δική του Κοινοβουλευτική Ομάδα παρά στην αντιπολίτευση. Και αυτό επειδή πολλοί υποστηρίζουν ότι ακόμα και από το πώς θα κάθονται την ώρα της ομιλίας του Μητσοτάκη οι βουλευτές, από τον τρόπο που θα χειροκροτήσουν, αλλά ακόμα και από τα σχόλια που θα κάνουν μεταξύ τους θα φανεί η ενόχλησή τους.

Το γεγονός ότι τις μέρες του Πάσχα οι περισσότεροι βουλευτές βρέθηκαν απέναντι στην καχυποψία των πολιτών προφανώς τους έχει εξαγριώσει ακόμα περισσότερο και τους έχει δημιουργήσει την ανάγκη να κάνουν αισθητή την αντίδρασή τους.

Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση

Καταρχάς πάντως ο Μητσοτάκης θα βρεθεί απέναντι στα πυρά των αρχηγών της αντιπολίτευσης και δη του Ανδρουλάκη, ο οποίος θα ρωτήσει τον πρωθυπουργό εάν η κυβέρνηση είχε συνάψει συμφωνία με την εταιρεία η οποία διαθέτει την πλατφόρμα Pretador, όπως άφησε να εννοηθεί ο Ταλ Ντίλιαν, ιδιοκτήτης της Intellexa.

«Παρέχουμε υπηρεσίες μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου» είχε δηλώσει ο Ντίλιαν λίγες μέρες μετά την καταδίκη του.

Με αυτές τις αναφορές του ο Ισραηλινός επιχειρηματίας αποδόμησε το αφήγημα στο οποίο είχε επενδύσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας περί ιδιωτών που δρούσαν τάχα ανεξέλεγκτα και μόνοι τους διακυβεύοντας την εθνική ασφάλεια και καταπατώντας ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο Ανδρουλάκης αναμένεται ακόμα να επιμείνει να μάθει τους λόγους για τους οποίους η κυβέρνηση τον παρακολουθούσε, όπως και πολλούς άλλους πολιτικούς και παράγοντες του τόπου. Θα κάνει λόγο για «εκβιασμούς» και για «Νίξον του Μαξίμου-gate», παραπέμποντας στο σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ, με στόχο να τονίσει την εμπλοκή του πρωθυπουργού στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων της Αριστεράς θα ζητήσουν εκλογές λέγοντας ότι η χώρα κάτω από αυτό το καθεστώς δεν μπορεί να προχωρήσει.

Απόπειρα διαφυγής

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να απαντήσει ότι από τα 80 αιτήματα που έστειλε το παράνομο λογισμικού Pretador σε πολλά στελέχη και παράγοντες του τόπου μόνο πέντε πάτησαν το κουμπί και άρα αυτό που λέει η αντιπολίτευση ότι παρακολουθήθηκαν πάρα πολλοί δεν ευσταθεί.

Σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Μητσοτάκης θα επιμείνει ότι η αντιπολίτευση εκμεταλλεύεται ένα διαχρονικό θέμα και θα επισημάνει ότι «από την πρώτη επεξεργασία των στοιχείων είναι σαφές πως δεν έχουν όλες οι υποθέσεις την ίδια βαρύτητα. Ένα, όμως, είναι βέβαιο: κανείς από τους βουλευτές μας δεν κατηγορείται ότι αποκόμισε οικονομικό όφελος».

Θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά τις άρσεις ασυλίας, να αποφανθεί ταχύτατα αν και σε ποιους θα ασκήσει διώξεις ενώ θα επισημάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν στη λήξη της τετραετίας.

Ακόμα αναμένεται να επιμείνει στην πρότασή του για ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή με αντικατάσταση του υπουργού στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα για όσο συμμετέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο και ταυτόχρονη αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή.

Ωστόσο και αυτή η κίνηση ερμηνεύθηκε αρνητικά από τους βουλευτές, καθώς πολλοί θεωρούν ότι θα υποβαθμίσει τον ρόλο τους, ενώ δημιουργεί στρεβλώσεις στη λειτουργία της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και, κυρίως, δίνει στον πρωθυπουργό τη δυνατότητα να «ανασχηματίζει» κατά βούληση και την ίδια την Κ.Ο. μέσω της ανάκλησης υπουργών.

Γαλάζια στελέχη σημείωναν μάλιστα ότι ακόμα και ο μίνι ανασχηματισμός και η απόφαση του πρωθυπουργού να τοποθετηθούν δύο εξωκοινοβουλευτικοί στο κυβερνητικό σχήμα και μόνο ένας βουλευτής έδειξε τις προθέσεις του Μητσοτάκη.

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση Λαζαρίδη ο πρωθυπουργός θα δεχθεί σφοδρή επίθεση με το επιχείρημα ότι, ενώ μιλάει για αριστεία, έχει δίπλα του ανθρώπους χωρίς τα τυπικά προσόντα, ενώ οι επικεφαλής των κομμάτων θα επιμένουν στην παραίτηση Λαζαρίδη από το αξίωμα του υφυπουργού της κυβέρνησης.

ΥΓ.: Μέχρι την ώρα που πηγαίναμε στο τυπογραφείο, η συζήτηση επρόκειτο να γίνει κανονικά. Το ΠΑΣΟΚ δεν επρόκειτο να ζητήσει αναβολή λόγω της ασθένειας του Γιώργου Μυλωνάκη. Εάν όμως τη ζητούσε, έστω και την τελευταία στιγμή, η κυβέρνηση θα την έκανε δεκτή…

