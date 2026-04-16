Μητσοτάκης σε Κωνσταντοπούλου: Ήσασταν η μόνη πολιτική αρχηγός που υιοθέτησε τις αθλιότητες για την κόρη μου

Επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τριτολογία του στη Βουλή, λέγοντας πως ήταν η μόνη πολιτική αρχηγός που επικαλέστηκε δημοσίευμα που υποστήριζε ότι η κόρη του πρωθυπουργού επέστρεψε από το Ντουμπάι με ιδιωτικό τζετ κατά τη διάρκεια των επιθέσεων του Ιράν.

«Μιλήσατε για άθλια τοξικότητα κ. Κωνσταντοπούλου. Όταν κάποιοι διακίνησαν το άθλιο σενάριο για την κόρη μου η μόνη πολιτική αρχηγός που υιοθέτησε αυτό το άθλιο σενάριο ήσασταν εσείς. Είστε γνωστή για το ύφος και το ήθος σας».

