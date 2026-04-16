Ανδρουλάκης: Καμπανάκι για τον κίνδυνο παραγραφών – «Απατηλό όνειρο ότι θα μείνετε πρωθυπουργός μετά τις εκλογές»

Κατά τη δευτερολογία του ο Νίκος Ανδρουλάκης προκάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει για τον Ταλ Ντίλιαν, ενώ κάλεσε και την ελληνική δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων χτυπώντας καμπανάκι για τον κίνδυνο παραγραφής αξιόποινων πράξεων στην υπόθεση των υποκλοπών. Απάντησε δε με Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, στις προσπάθειες του πρωθυπουργού για συμψηφισμό ευθυνών με τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ με την αναφορά του στον Θεόδωρο Πάγκαλο.

Επιτέθηκε αρχικώς στον πρωθυπουργό λέγοντας πως μίλησε στη δευτερολογία του όχι ως πρωθυπουργός της Ελλάδας με το κύρος και τη σοβαρότητα που απαιτείται αλλά «ως θαμώνας καφενείου, ως ψυχολόγος, ως τρολ του διαδικτύου».

Απαντώντας στην αιχμή Μητσοτάκη για τις εκλογές απάντησε: «Τα μόνα απατηλά όνειρα είναι ότι θα παραμείνετε πρωθυπουργός και μετά τις εκλογές». Και ακολούθως συνέχισε με υποκλοπές:

«Πολλά σχόλια, σχόλια για όλα τα κόμματα, ένα σχόλιο για τον Ντίλιαν δεν μπορούσατε να κάνετε; Ένας απόστρατος αξιωματικός του Ισραήλ εκβιάζει ως Νίξον τον πρωθυπουργό, θα μιλήσετε ή θα συνεχίσετε να σιωπάτε;».

Σε σχέση με τις κατηγορίες του πρωθυπουργού ότι συντάσσεται με τους ακραίους της αντιπολίτευσης και την απόπειρα ταύτισης με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ως προς το σεβασμό στους θεσμούς παρέπεμψε επίσης στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και σε σημερινή της ανακοίνωση:

«Τι λέει η νέα ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και εισαγγελέων την οποία μάλλον δεν προλάβατε να διαβάσετε, σας εγκαλεί ευθέως ότι τέτοιες απειλές όπως αυτές που εκστομίσανε στελέχη σας κατά της ελληνικής δικαιοσύνης και της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, συνιστούν ευθεία παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης, σας καλούν να απέχετε από ενέργειες που υπονομεύουν τους εισαγγελικούς λειτουργούς».

Στο σημείο αυτό αποκάλεσε τον πρωθυπουργό «ορμπανίσκο των Βαλκανίων» όταν «δεν εφαρμόζει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι πρέπει να με ενημερώσετε επίσημα. Ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα υπάρχει που να μην εφαρμόζει απόφαση που αφορά τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης;».

Ακολούθως διερωτήθηκε: «Θα καταργήσετε με ένα νόμο και με ένα άρθρο την ευρωπαϊκή εισαγγελία; Πείτε το. Το λένε τα στελέχη, σας το υιοθετείτε; Σε ποιες άλλες χώρες της Ευρώπης, κανονικές, λέγονται αυτά τα πράγματα; Αλλά έχετε επιλέξει να πορεύεστε χέρι – χέρι με τα παιδιά του Καρατζαφέρη και τον ακροδεξιό τραμπισμό, έχετε αφήσει να πάει περίπατο όποια ιστορική φιλελεύθερη καταβολή της ΝΔ».

Ως προς τις αναφορές του πρωθυπουργού σε ευθύνες και του ΠΑΣΟΚ για τις επιδοτήσεις απάντησε:

«Έρχεται ο πρωθυπουργός και αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση όχι του 2026 αλλά του ‘70 και του ‘80 και κατηγορεί εμένα για ρουσφέτι ο κ. Μητσοτάκης και χρησιμοποιεί τα λόγια ενός πολιτικού που δεν είναι στη ζωή και δε μπορεί να του απαντήσει».

Και περαιτέρω τόνισε: «μιλάει η οικογένεια Μητσοτάκη για ρουσφέτι, που αν βάλεις τους διορισμούς που έχουν κάνει στη σειρά θα φτάσουμε στις Βρυξέλλες».

Απαντώντας στο «θράσος» Μητσοτάκη, όπως είπε, να χρησιμοποιήσει τα λόγια του Θεόδωρου πάγκαλου, παρέπεμψε σε απόσπασμα από την αυτοβιογραφία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη:

«”Κάναμε ρουσφέτια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, έκαναν όλοι ρουσφέτια. Υπήρχε μια εποχή, το 1951 που εγώ έκαμα τα περισσότερα ρουσφέτια και φυσικά διόριζα. Διόριζα όσους ήθελα”». Aυτά δεν τα λέει ούτε ο προπαππούς μου ούτε ο πατέρας μου, τα έχει πει ο δικό σας πατέρας στην αυτοβιογραφία του.Για αυτό είστε αμετανόητοι, ό,τι κάνατε το ‘51 ε το ρουσφέτι, το κάνετε το 2026 με τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ως προς την αναφορά Μητσοτάκη στον κουμπάρο Ανδρουλάκη, αντέτεινε: «Ακούσατε σε κάποια δικογραφία να λέει κάποιος ότι επειδή είμαι κουμπάρος του Ανδρουλάκη μη με ελέγξετε; Με τις δικές μου πλάτες, δεν έχουν παρει ποτέ ούτε ένα ευρώ από τον ελληνικό λαό, με τη δική σας πλάτη τον έχουν κατακλέψει».

Η δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων

Μπαίνοντας όπως είπε στην ουσία της υπόθεση των υποκλοπών αναφέρθηκε στις πρόσφατες εξελίξεις μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών:

«Μετά την απόφαση σταθμό ο κ. Ζήσης και η κ. Αδειλίνη που είχαν καταλήξει ότι “αναντίλεκτα” δεν υφίσταται σύνδεση του κράτους με το predator, σήμερα η δικογραφία επέστρεψε για να ερευνηθούν όσα εκείνοι αρχειοθέτησαν άρον άρον. Και αντί η Εισαγγελία Αθηνών να κινηθεί τάχιστα για τον κίνδυνο παραγραφής, μετά από καθυστέρηση 3 εβδομάδων έστειλαν τη δικογραφία στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου. Όσο η δικογραφία θα κάνει βόλτες μεταξύ Ευελπίδων και Αλεξάνδρας , κάθε μέρα θα παραγράφονται αξιόποινες πράξεις. Περιμένω από την ελληνική δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων».

Πρόσθεσε πως η δικαιοσύνη θα πρέπει να καλέσει τον Ταλ Ντίλιαν να αποδείξει τους ισχυρισμούς του:

«Δεν διανοούμαι ότι ο κ. Ντίλιαν δε θα διαβεί το κατώφλι των εισαγγελικών αρχών της χώρας για να προσκομίσει όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του. Ότι προμήθευσε το predator στην ελληνική κυβέρνηση και τις κρατικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Θα τον καλέσει η ελληνική δικαιοσύνη για μάθει ο λαός την αλήθεια και ποιους είναι πίσω από το παρακράτος, αυτός, εσείς, ή και οι δύο μαζί, όπως πιστεύουμε εμείς και οι περισσότεροι στη χώρα μας;».

Τέλος, ως προς την υπόθεση Λαζαρίδη κάλεσε τον πρωθυπουργό να δηλώσει αν θα τον αποπέμψει: «Κουβέντα για το προσωπικό σας ρουσφέτι. Θα τον κρατήσετε ή θα τον διώξετε; πρέπει να πάει σπίτι του; Εκτός αν τον κρατάτε για την ομορφιά του».

