Λαβρόφ από Τουρκία: «Ήρθε η ώρα για μια συζήτηση με τις ΗΠΑ για τους μελλοντικούς οικονομικούς δεσμούς Μόσχας-Ουάσιγκτον»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε, κατά τη διάρκεια μιας Συνόδου στην Αττάλεια της Τουρκίας, πως έχει φθάσει η ώρα για μια συζήτηση με τις ΗΠΑ σχετικά με το πώς η Ουάσιγκτον βλέπει τις μελλοντικές οικονομικές σχέσεις της με τη Ρωσία, όμως οι διαφορές παραμένουν μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Λαβρόφ είπε επίσης ότι το ΝΑΤΟ «δεν βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση», ωστόσο η Ρωσία δεν θα αναμειχθεί στις εσωτερικές υποθέσεις της Συμμαχίας.

