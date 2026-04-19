ΚΥΡΙΑΚΗ 19.04.2026 17:19
19.04.2026 15:05

Λονδίνο: Απόπειρα εμπρηστικής επίθεσης σε εβραϊκή συναγωγή

19.04.2026 15:05
Photo: AP Αρχείου

Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο τα ξημερώματα της Κυριακής (19/4) μετά από απόπειρα εμπρηστικής επίθεσης σε συναγωγή

Η αστυνομία και η πυροσβεστική κλήθηκαν στη Συναγωγή Kenton United στο βορειοδυτικό Λονδίνο κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε η οργάνωση Community Security Trust (CST).

Η ζημιές ήταν ανεπαίσθητες από τον καπνό σε ένα δωμάτιο, αλλά δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε σημαντικές καταστροφές, σύμφωνα με το SkyNews.

Το περιστατικό αυτό έρχεται μια μέρα μετά την εμπρηστική επίθεση σε ένα κτήριο που ανήκε σε εβραϊκό φιλανθρωπικό ίδρυμα επίσης στο βορειοδυτικό Λονδίνο.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, δήλωσε ότι οι δράστες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον νόμο σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Θα υπάρξει αυξημένη αστυνομική παρουσία στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων σημείων γύρω από εβραϊκούς χώρους λατρείας και επιχειρήσεις» δήλωσε.

Διαβάστε επίσης:

Φινλανδία: Πανικός σε κονσέρτο – Μαέστρος έριξε κατά λάθος βιολί του 18ου αιώνα αξίας 1 εκατομμυρίου (Video)

Σοκ στην Πολωνία: Εντοπίστηκαν 148 πύθωνες σε διαμέρισμα στην Κρακοβία – Τρεις συλλήψεις

Κόλαση πυρκαγιάς στη Μαλαισία: Έγιναν στάχτη 1.000 πλωτές κατοικίες – Χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους (Video)

Λεωφορειακή γραμμή 510: Σκάλα Ωρωπού – Ζηρίνειο σε 1 ώρα, φωτογραφίες και βίντεο από το πρώτο δρομολόγιο της νέας γραμμής

Ουκρανία: 8 άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο έπειτα από επίθεση με πυροβολισμούς στο Κίεβο

Survivor: Απόψε το πάρτι της επανένωσης (Video)

Γεωργιάδης: «Κι όμως, ο Άρειος Πάγος θα κρίνει την ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων»

Μαρκόπουλος: Ανυπόστατες οι φήμες ότι δεν έχω πανεπιστημιακό πτυχίο

Ο Λαζαρίδης επικρότησε ανάρτηση που ειρωνευόταν προσβλητικά την Μπακογιάννη

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

Μάρω Κοντού: «Είπε ότι ήμουν ένα πουτ…κι και γύρισε την πλάτη της - Αυτό το ‘φερνα μαζί μου για πολλά χρόνια» (Videos)

Podcast - Αιμιλία Υψηλάντη: «Η απώλεια της κόρης μου με έκανε να δω τη ζωή αλλιώς»

Παστέλα, η κρεατόπιτα της Ελληνοεβραϊκής κουζίνας των Ιωαννίνων

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.04.2026 17:19
oropos_lewforeio
ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφορειακή γραμμή 510: Σκάλα Ωρωπού – Ζηρίνειο σε 1 ώρα, φωτογραφίες και βίντεο από το πρώτο δρομολόγιο της νέας γραμμής

kievo1
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: 8 άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο έπειτα από επίθεση με πυροβολισμούς στο Κίεβο

SURVIVOR (1)
MEDIA

Survivor: Απόψε το πάρτι της επανένωσης (Video)

1 / 3