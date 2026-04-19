Λονδίνο: Απόπειρα εμπρηστικής επίθεσης σε εβραϊκή συναγωγή

Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο τα ξημερώματα της Κυριακής (19/4) μετά από απόπειρα εμπρηστικής επίθεσης σε συναγωγή.

Η αστυνομία και η πυροσβεστική κλήθηκαν στη Συναγωγή Kenton United στο βορειοδυτικό Λονδίνο κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε η οργάνωση Community Security Trust (CST).

I remain in regular contact with the Met Police, who have stepped up resources following a series of arson attacks in north west London. There will be a significantly increased police presence in the area, including around Jewish places of worship and businesses.



There is no… — Sadiq Khan (@SadiqKhan) April 19, 2026

Η ζημιές ήταν ανεπαίσθητες από τον καπνό σε ένα δωμάτιο, αλλά δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε σημαντικές καταστροφές, σύμφωνα με το SkyNews.

Το περιστατικό αυτό έρχεται μια μέρα μετά την εμπρηστική επίθεση σε ένα κτήριο που ανήκε σε εβραϊκό φιλανθρωπικό ίδρυμα επίσης στο βορειοδυτικό Λονδίνο.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, δήλωσε ότι οι δράστες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον νόμο σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Θα υπάρξει αυξημένη αστυνομική παρουσία στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων σημείων γύρω από εβραϊκούς χώρους λατρείας και επιχειρήσεις» δήλωσε.

