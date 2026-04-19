Βουλγαρία: Ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ έχει προβάδισμα νίκης συμφωνα με τα exit poll

Η Προοδευτική Βουλγαρία, το κόμμα του φιλορώσου πρώην προέδρου της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ, προηγείται στις βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα στην χώρα.

Σύμφωνα με τα exit polls, ο Ράντεφ συγκεντρώνει το 37,5% των ψήφων και πάει για θριαμβευτική νίκη καθώς το δεύτερο κόμμα, το κόμμα GERB του οποίου ηγείται ο πρώην πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ, μετράει μόλις 16,2% σύμφωνα με τα exit poll της εταιρείας Alpha Research που έχει την έδρα της στην Σόφια.

Σοκ στις ΗΠΑ: Οκτώ ανήλικα παιδιά σκοτώθηκαν σε μαζική ένοπλη επίθεση στη Λουιζιάνα



Εμπρησμός σε συναγωγή στο βορειοδυτικό Λονδίνο: «Αυξάνεται η βία», προειδοποιεί ο Αρχιραβίνος



CNN: Αυτά είναι τα τρία σημεία που χαλάει η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν – Εμπλουτισμός ουρανίου, αποθέματα και Ορμούζ