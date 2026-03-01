Centcom:Τα οπλικά συστήματα της επιχείρησης «Επική Οργή» και οι στόχοι που χτύπησαν οι ΗΠΑ στο Ιράν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, η Centcom, ανακοίνωσε τους στόχους που έπληξαν οι ΗΠΑ στο Ιράν, καθώς και τα οπλικά συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Επική Οργή», η οποία ξεκίνησε κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πλήγματα είχαν ως στόχο τη διάλυση του «μηχανισμού ασφαλείας του ιρανικού καθεστώτος», δίνοντας προτεραιότητα σε τοποθεσίες που – όπως αναφέρεται – συνιστούν άμεση απειλή.
Η επιχείρηση εξελίχθηκε με ευρύ φάσμα αεροπορικών, ναυτικών και χερσαίων μέσων, ενώ η Centcom κάνει λόγο και για «ειδικές δυνατότητες που δεν μπορούν να αναφερθούν».
Η Centcom παραθέτει αναλυτικά τα μέσα που αξιοποιήθηκαν κατά το πρώτο 24ωρο της επιχείρησης:
«…Και ειδικές δυνατότητες που δεν μπορούν να αναφερθούν!», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.
Όσον αφορά τους στόχους εντός του Ιράν, η Centcom αναφέρει ότι επλήγησαν:
Η ανακοίνωση εντάσσει τα πλήγματα στο ευρύτερο επιχειρησιακό πλαίσιο που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, αποσκοπεί στην αποδυνάμωση κρίσιμων στρατιωτικών υποδομών της Τεχεράνης.
Διαβάστε επίσης:
Γερμανία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο κατά Ιράν: «Έτοιμοι για αμυντικές ενέργειες κατά του Ιράν σε συνεργασία με ΗΠΑ»
Τρεις νεκροί μετά από πυροβολισμούς στο Τέξας: Για τρομοκρατικό χτύπημα μιλάει το FBI
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Επίθεση σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ντουμπάι – Αναφορές για 4 τραυματίες (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.