Centcom:Τα οπλικά συστήματα της επιχείρησης «Επική Οργή» και οι στόχοι που χτύπησαν οι ΗΠΑ στο Ιράν

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, η Centcom, ανακοίνωσε τους στόχους που έπληξαν οι ΗΠΑ στο Ιράν, καθώς και τα οπλικά συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Επική Οργή», η οποία ξεκίνησε κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πλήγματα είχαν ως στόχο τη διάλυση του «μηχανισμού ασφαλείας του ιρανικού καθεστώτος», δίνοντας προτεραιότητα σε τοποθεσίες που – όπως αναφέρεται – συνιστούν άμεση απειλή.

The Iranian regime was warned. CENTCOM is now delivering swift and decisive action as directed. pic.twitter.com/nNDoDexH6g — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

Η επιχείρηση εξελίχθηκε με ευρύ φάσμα αεροπορικών, ναυτικών και χερσαίων μέσων, ενώ η Centcom κάνει λόγο και για «ειδικές δυνατότητες που δεν μπορούν να αναφερθούν».

Operation Epic Fury: The first 24 hours pic.twitter.com/VRcoc5G1Hd — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

Τα οπλικά συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν το πρώτο 24ωρο

Η Centcom παραθέτει αναλυτικά τα μέσα που αξιοποιήθηκαν κατά το πρώτο 24ωρο της επιχείρησης:

Βομβαρδιστικά B-2 Stealth

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη LUCAS

Συστήματα αναχαίτισης πυραύλων Patriot

Συστήματα αντιβαλλιστικής άμυνας THAAD

Μαχητικά F-18

Μαχητικά F-16

Μαχητικά F-22

Αεροσκάφη επιθετικής υποστήριξης A-10

Μαχητικά stealth F-35

Αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου EA-18G

Αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου (AWACS)

Αεροσκάφη εναέριας αναμετάδοσης επικοινωνιών

Αεροσκάφη ναυτικής περιπολίας P-8

Αναγνωριστικά αεροσκάφη RC-135

Μη επανδρωμένα MQ-9 Reaper

Συστήματα Πυραύλων Πολλαπλής Εκτόξευσης Υψηλής Κινητικότητας M-142

Αεροπλανοφόρα πυρηνικής πρόωσης

Αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων

Συστήματα αντιμετώπισης drones

Ιπτάμενα τάνκερ εναέριου ανεφοδιασμού

Πλοία ανεφοδιασμού

Μεταγωγικά αεροσκάφη C-17 Globemaster

Μεταγωγικά αεροσκάφη C-130

«…Και ειδικές δυνατότητες που δεν μπορούν να αναφερθούν!», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

The Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) killed more than 1,000 Americans over the past 47 years. Yesterday, a large-scale U.S. strike cut off the head of the snake. America has the most powerful military on earth, and the IRGC no longer has a headquarters. pic.twitter.com/WdpN7JBECr March 1, 2026

Οι στόχοι που επλήγησαν στο Ιράν

Όσον αφορά τους στόχους εντός του Ιράν, η Centcom αναφέρει ότι επλήγησαν:

Κέντρα διοίκησης και ελέγχου

Κοινό Επιτελείο των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC)

Αρχηγείο Αεροδιαστημικών Δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης

Ενοποιημένα συστήματα αεράμυνας

Βάσεις βαλλιστικών πυραύλων

Πλοία του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού

Υποβρύχια του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού

Βάσεις πυραύλων κατά πλοίων

Στρατιωτικές δυνατότητες επικοινωνιών

Η ανακοίνωση εντάσσει τα πλήγματα στο ευρύτερο επιχειρησιακό πλαίσιο που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, αποσκοπεί στην αποδυνάμωση κρίσιμων στρατιωτικών υποδομών της Τεχεράνης.

Last night, U.S. B-2 stealth bombers, armed with 2,000 lb. bombs, struck Iran’s hardened ballistic missile facilities. No nation should ever doubt America's resolve. pic.twitter.com/6JpG73lHYW — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

