01.03.2026 23:48

Centcom:Τα οπλικά συστήματα της επιχείρησης «Επική Οργή» και οι στόχοι που χτύπησαν οι ΗΠΑ στο Ιράν

01.03.2026 23:48
usa aeroplanoforo

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, η Centcom, ανακοίνωσε τους στόχους που έπληξαν οι ΗΠΑ στο Ιράν, καθώς και τα οπλικά συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Επική Οργή», η οποία ξεκίνησε κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πλήγματα είχαν ως στόχο τη διάλυση του «μηχανισμού ασφαλείας του ιρανικού καθεστώτος», δίνοντας προτεραιότητα σε τοποθεσίες που – όπως αναφέρεται – συνιστούν άμεση απειλή.

Η επιχείρηση εξελίχθηκε με ευρύ φάσμα αεροπορικών, ναυτικών και χερσαίων μέσων, ενώ η Centcom κάνει λόγο και για «ειδικές δυνατότητες που δεν μπορούν να αναφερθούν».

Τα οπλικά συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν το πρώτο 24ωρο

Η Centcom παραθέτει αναλυτικά τα μέσα που αξιοποιήθηκαν κατά το πρώτο 24ωρο της επιχείρησης:

  • Βομβαρδιστικά B-2 Stealth
  • Μη επανδρωμένα αεροσκάφη LUCAS
  • Συστήματα αναχαίτισης πυραύλων Patriot
  • Συστήματα αντιβαλλιστικής άμυνας THAAD
  • Μαχητικά F-18
  • Μαχητικά F-16
  • Μαχητικά F-22
  • Αεροσκάφη επιθετικής υποστήριξης A-10
  • Μαχητικά stealth F-35
  • Αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου EA-18G
  • Αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου (AWACS)
  • Αεροσκάφη εναέριας αναμετάδοσης επικοινωνιών
  • Αεροσκάφη ναυτικής περιπολίας P-8
  • Αναγνωριστικά αεροσκάφη RC-135
  • Μη επανδρωμένα MQ-9 Reaper
  • Συστήματα Πυραύλων Πολλαπλής Εκτόξευσης Υψηλής Κινητικότητας M-142
  • Αεροπλανοφόρα πυρηνικής πρόωσης
  • Αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων
  • Συστήματα αντιμετώπισης drones
  • Ιπτάμενα τάνκερ εναέριου ανεφοδιασμού
  • Πλοία ανεφοδιασμού
  • Μεταγωγικά αεροσκάφη C-17 Globemaster
  • Μεταγωγικά αεροσκάφη C-130

«…Και ειδικές δυνατότητες που δεν μπορούν να αναφερθούν!», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Οι στόχοι που επλήγησαν στο Ιράν

Όσον αφορά τους στόχους εντός του Ιράν, η Centcom αναφέρει ότι επλήγησαν:

  • Κέντρα διοίκησης και ελέγχου
  • Κοινό Επιτελείο των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC)
  • Αρχηγείο Αεροδιαστημικών Δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης
  • Ενοποιημένα συστήματα αεράμυνας
  • Βάσεις βαλλιστικών πυραύλων
  • Πλοία του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού
  • Υποβρύχια του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού
  • Βάσεις πυραύλων κατά πλοίων
  • Στρατιωτικές δυνατότητες επικοινωνιών

Η ανακοίνωση εντάσσει τα πλήγματα στο ευρύτερο επιχειρησιακό πλαίσιο που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, αποσκοπεί στην αποδυνάμωση κρίσιμων στρατιωτικών υποδομών της Τεχεράνης.

