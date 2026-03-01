Τρεις νεκροί μετά από πυροβολισμούς στο Τέξας: Για τρομοκρατικό χτύπημα μιλάει το FBI

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από δώδεκα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς έξω από δημοφιλή μπιραρία στο Όστιν του Τέξας, σε ένα περιστατικό που, σύμφωνα με το FBI, ενδέχεται να συνδέεται με τρομοκρατία.

Η αστυνομία ανέφερε ότι κλήθηκε στο σημείο, κοντά στο μπαρ Buford’s στην πρωτεύουσα της νότιας πολιτείας των ΗΠΑ, γύρω στις 2 τα ξημερώματα (08:00 GMT) την Κυριακή, έπειτα από αναφορές για «ένοπλο άνδρα».

Εκτός από τα δύο θύματα που έχασαν τη ζωή τους, και ο φερόμενος ως δράστης βρέθηκε νεκρός στο σημείο, σύμφωνα με την αστυνομία. Δεκατέσσερα άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, εκ των οποίων τρία βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία των θυμάτων ή του δράστη.

Η αρχηγός της αστυνομίας του Όστιν, Λίζα Ντέιβις, δήλωσε ότι αστυνομικοί που περιπολούσαν στη δημοφιλή και πολυσύχναστη περιοχή, γνωστή ως East Sixth Street, ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αναφορές για έναν άνδρα με όπλο στο Buford’s, που βρίσκεται πιο κάτω στη West Sixth Street.

DEADLY RAMPAGE: The FBI says the downtown Austin, Texas, shooting that killed three people and wounded 14 others was “potentially an act of terrorism.”



Federal law enforcement sources tell FOX News the suspect is a 53-year-old naturalized U.S. citizen born in Senegal.



FOX News… pic.twitter.com/slFi8Ay8k1 March 1, 2026

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ένας άνδρας που οδηγούσε ένα μεγάλο SUV άναψε τα αλάρμ, κατέβασε το παράθυρο και πυροβόλησε με πιστόλι, χτυπώντας άτομα που βρίσκονταν στο αίθριο και στο πεζοδρόμιο έξω από το μπαρ, σύμφωνα με τη Ντέιβις.

Στη συνέχεια, όπως είπε, στάθμευσε το όχημα κοντά, βγήκε κρατώντας ένα τουφέκι και άρχισε να κατευθύνεται ξανά προς το μπαρ. Τρεις αστυνομικοί που κινούνταν προς το μέρος του τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν σε διασταύρωση, ανέφερε η Ντέιβις.

Το SUV ερευνήθηκε και δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικά, δήλωσαν οι αρχές. Ωστόσο, ο αναπληρωτής ειδικός πράκτορας επικεφαλής Άλεξ Ντόραν, από το γραφείο του FBI στο Σαν Αντόνιο, ανέφερε ότι υπάρχουν ενδείξεις που υποδηλώνουν «σύνδεση με τρομοκρατία».

Ο Ντόραν τόνισε ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και ότι «δεν είναι έτοιμος να δημοσιοποιήσει αυτές τις λεπτομέρειες».

«Δεσμευόμαστε να φτάσουμε αυτή τη διαδικασία μέχρι το τέλος», είπε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ενημερωθεί για το περιστατικό, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

