ΚΟΣΜΟΣ

01.03.2026 21:50

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Επίθεση σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ντουμπάι – Αναφορές για 4 τραυματίες (Video)

01.03.2026 21:50
ploio11

Ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο με σημαία Λιβερίας δέχτηκε σήμερα (1/3) επίθεση στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Ντουμπάι, στον Περσικό Κόλπο.

Πρόκειται για το OCEAN Electra που χτυπήθηκε από drone ή πύραυλο.

Το πλήρωμα είναι ασφαλές, από ελληνικές πλευράς τονίζεται πως το πλήγμα δεν ήταν σοβαρό, ενώ έως τώρα δεν έχουν εντοπιστεί ζημιές στο πλοίο, που κατευθύνεται προς ασφαλές λιμάνι. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς ασφαλείας παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του συμβάντος.

Νωρίτερα, πλήγμα δέχτηκε και το σκάφος Skylight με σημαία Παλάου, σε απόσταση περίπου 5 ναυτικών μιλίων από τις ακτές του Ομάν. Το πλοίο εγκαταλείφθηκε από το πλήρωμα, ενώ υπάρχουν αναφορές για τέσσερις τραυματίες.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, υπογράμμισε ότι οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ.

«Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ. Το Κέντρο Επιχειρήσεων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις εταιρείες που έχουν ελληνικά πλοία στην περιοχή, παρέχει οδηγίες και συστάσεις και ενημερώνει τη ναυτιλιακή κοινότητα για τις εξελίξεις. Βρισκόμαστε σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και κάνουμε ό,τι απαιτείται, για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας της ελληνικής ναυτιλίας και των Ελλήνων ναυτικών» ανέφερε στο μήνυμά του.

