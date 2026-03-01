Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

Το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και η ναυτική του ομάδα διακόπτουν την ανάπτυξή τους στη Βαλτική Θάλασσα για να ενταχθούν στην ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με πληροφορίες του BFMTV.

Την ίδια ώρα, 60 πλοία υπό γαλλική σημαία ή ανήκουν σε γαλλικές εταιρίες έχουν αποκλειστεί “εντός του Περσικού Κόλπου”, σύμφωνα με τον γενικό εκπρόσωπο της Ένωσης Γάλλων Εφοπλιστών (“Armateurs de France”) Λοράν Μαρτένς, επιβεβαιώνοντας στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πληροφορία του ραδιοφωνικού σταθμού France Inter.

Τα πλοία αυτά πέρασαν το Στενό του Ορμούζ και έλαβαν “οδηγία από το Γαλλικό Ναυτικό να κατευθυνθούν σε ασφαλές μέρος”, εξήγησε σήμερα ο Μαρτένς, ο οποίος ανέφερε ότι τα γαλλικά πλοία “δεν αποτελούν στόχους προτεραιότητας” και ότι τα πληρώματα είναι “ασφαλή πάνω στα πλοία μέσα στα λιμάνια”.

Ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό καταδίκασε τις «μαζικές και αδικαιολόγητες επιθέσεις» του Ιράν στις χώρες του Κόλπου και την Ιορδανία, οι οποίες «παρασύρονται σε έναν πόλεμο που δεν επέλεξαν».

«Σε στενή επαφή με τους υπουργούς Εξωτερικών τους, εξέφρασα σε καθέναν από αυτούς την κατηγορηματική καταδίκη, την πλήρη αλληλεγγύη και την απόλυτη υποστήριξη της Γαλλίας», πρόσθεσε σε ένα tweet.

Depuis hier, les pays du Moyen-Orient sont ciblés par des attaques massives et injustifiées de l'Iran. Arabie saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, Bahreïn, Koweït, Oman, Jordanie sont entrainés dans une guerre qu'ils n'ont pas choisie.



En contact étroit avec leurs ministres… March 1, 2026

