Το ΝΑΤΟ προσαρμόζει τις δυνάμεις του για την αντιμετώπιση «πιθανών απειλών»

Το ΝΑΤΟ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, με τον ανώτατο διοικητή του στην Ευρώπη να προσαρμόζει τις δυνάμεις του ανάλογα με τις ανάγκες για να αμυνθεί έναντι «πιθανών απειλών», ανέφερε η συμμαχία σε ανακοίνωσή της.

Ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης του ΝΑΤΟ, στρατηγός των ΗΠΑ Άλεξους Γκρίνκιουιτς, «συνεχίζει να συνομιλεί ενεργά και τακτικά με στρατιωτικούς ηγέτες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού», δήλωσε εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ.

Ο ανώτατος διοικητής «έχει και θα συνεχίσει να προσαρμόζει την πολύ ισχυρή στάση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ για να διασφαλίσει την ασφάλεια των 32 κρατών-μελών του και να υπερασπιστεί τη Συμμαχία από πιθανές απειλές, όπως βαλλιστικούς πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που προέρχονται από αυτήν ή άλλες περιοχές», προστίθεται στην ανακοίνωση.

