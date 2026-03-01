search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026
ΚΟΣΜΟΣ

01.03.2026 19:58

Το ΝΑΤΟ προσαρμόζει τις δυνάμεις του για την αντιμετώπιση «πιθανών απειλών»

01.03.2026 19:58
nato war planes 55- new

Το ΝΑΤΟ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, με τον ανώτατο διοικητή του στην Ευρώπη να προσαρμόζει τις δυνάμεις του ανάλογα με τις ανάγκες για να αμυνθεί έναντι «πιθανών απειλών», ανέφερε η συμμαχία σε ανακοίνωσή της.

Ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης του ΝΑΤΟ, στρατηγός των ΗΠΑ Άλεξους Γκρίνκιουιτς, «συνεχίζει να συνομιλεί ενεργά και τακτικά με στρατιωτικούς ηγέτες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού», δήλωσε εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ.

Ο ανώτατος διοικητής «έχει και θα συνεχίσει να προσαρμόζει την πολύ ισχυρή στάση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ για να διασφαλίσει την ασφάλεια των 32 κρατών-μελών του και να υπερασπιστεί τη Συμμαχία από πιθανές απειλές, όπως βαλλιστικούς πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που προέρχονται από αυτήν ή άλλες περιοχές», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: «Καταστρέψαμε εννέα ιρανικά πολεμικά πλοία και το αρχηγείο του Ναυτικού τους»

Η Ρωσία προειδοποιεί για τους κινδύνους από το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ για τη μεταφορά του πετρελαίου

Axios: Από τον περασμένο Δεκέμβριο Τραμπ και Νετανιάχου σχεδίαζαν τη δολοφονία Χαμενεΐ

volley11
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Ιράν: Νεκρές 20 νεαρές αθλήτριες του βόλεϊ μετά από πυραυλική επίθεση σε γήπεδο

kipros1
ΚΟΣΜΟΣ

Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

donald_trump_diaggelma (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Τραμπ: «Με πλήρη ισχύ οι επιθέσεις στο Ιράν μέχρι τέλους – Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών» (Video)

