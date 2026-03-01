search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 03:21
ΚΟΣΜΟΣ

01.03.2026 19:48

Τραμπ: «Καταστρέψαμε εννέα ιρανικά πολεμικά πλοία και το αρχηγείο του Ναυτικού τους»

01.03.2026 19:48
credit: AP

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως μόλις ενημερώθηκε ότι «καταστρέψαμε και βυθίσαμε 9 ιρανικά πολεμικά πλοία», μερικά από τα οποία «ήταν σχετικά μεγάλα και σημαντικά».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, σημείωσε ακόμη ότι «κυνηγάμε τα υπόλοιπα», προσθέτοντας ότι σύντομα και αυτά θα βρεθούν στον βυθό της θάλασσας.

Ακόμη, σημείωσε ότι «Σε μια άλλη επίθεση, καταστρέψαμε σε μεγάλο βαθμό το αρχηγείο του Ναυτικού τους».

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Μόλις ενημερώθηκα ότι καταστρέψαμε και βυθίσαμε 9 ιρανικά πολεμικά πλοία, μερικά από τα οποία ήταν σχετικά μεγάλα και σημαντικά. Κυνηγάμε τα υπόλοιπα — και αυτά σύντομα θα βρεθούν στον βυθό της θάλασσας! Σε μια άλλη επίθεση, καταστρέψαμε σε μεγάλο βαθμό το Αρχηγείο του Ναυτικού τους. Πέρα από αυτό, το Ναυτικό τους τα πάει πολύ καλά! ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

