Ποια ονόματα ποδοσφαιριστών της Serie A είναι στις λίστες για το ροζ σκάνδαλο: O λογαριασμός – βιτρίνα για τα ταξίδια στη Μύκονο

Σε βάθος επιχειρεί να φτάσει η έρευνα της ιταλικής αστυνομίας για το κύκλωμα με τις συνοδούς πολυτελείας που «προσφέρονταν» σε ποδοσφαιριστές της Serie A, επιχειρηματίες και σελέμπριτις για σεξουαλικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής.

Στο πλαίσιο αυτό, η αστυνομία χρησιμοποιεί ονόματα ως τεχνικά «φίλτρα» σε ψηφιακές αναζητήσεις που πραγματοποιούν οι αρχές σε κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές των βασικών υπόπτων.

Εκεί εντοπίστηκαν πλήθος γνωστών ποδοσφαιριστών της Serie A, όπως οι Αλεσάντρο Μπαστόνι, Ραφαέλ Λεάο, Ντούσαν Βλάχοβιτς, Μπελανόβα, Καλαφιόρι, Μπισέκ, Πιναμόντι και Σκαμάκα, τα ονόματα των οποίων εμφανίζονται σε εκτεταμένες λίστες «λέξεων-κλειδιών» που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Εισαγγελίας Μιλάνου.

Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται από το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, κανένας από αυτούς δεν είναι υπό έρευνα και δεν προκύπτει καμία ένδειξη αξιόποινης πράξης σε βάρος τους.

Η υπόθεση αφορά έρευνα για φερόμενο κύκλωμα που φέρεται να διοργάνωνε βραδιές με συνοδούς πολυτελείας και ερωτικές συνευρέσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με εμπλοκή προσώπων από τον χώρο του ποδοσφαίρου και της νυχτερινής ζωής στο Μιλάνο, μεταξύ άλλων μέσω της εταιρείας Ma.De Milano.

Λέξεις – κλειδιά για τις ανάγκες της έρευνας

Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν καταγραφεί εκατοντάδες λέξεις-κλειδιά, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ανάλυση του ψηφιακού υλικού που έχει κατασχεθεί από τους βασικούς υπόπτους και τους συνεργάτες τους.

Ο στόχος των αρχών είναι να εντοπιστούν στοιχεία που θα επιβεβαιώσουν ή θα διαψεύσουν τις υποψίες για τη λειτουργία ενός οργανωμένου δικτύου, το οποίο φέρεται να συνδύαζε νυχτερινές εκδηλώσεις με πληρωμένες συναντήσεις σε ξενοδοχεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται αναφορά και σε πιθανή χρήση ουσιών.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι κάποιοι εμπλεκόμενοι μπορεί να είχαν απλή παρουσία σε εκδηλώσεις χωρίς να συμμετέχουν σε παράνομες δραστηριότητες.

Ποια ονόματα περιλαμβάνονται στη δικογραφία

Στις λίστες περιλαμβάνονται περισσότερα από 60 επώνυμα, όπως Αλβάρο, Καντσελιέρι, Ζιρού, Χακίμι, Χούιχεν, Μαλντίνι, Άρθουρ Μέλο, Νιάσε, Πετάνια, Ρανόκια, Ρουγκέρι, Σκρίνιαρ, Βικάριο και Ζορτέα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αναγράφονται και πλήρη ονόματα όπως Σουαλίχο Μεϊτέ, Νούνο Ταβάρες και Κάρλος Αουγκούστο.

Επιπλέον, ως λέξεις-κλειδιά εμφανίζονται όροι όπως «Μύκονος», «party», «incasso», «hotel», «sesso», «weekend», καθώς και ονόματα πόλεων και συλλόγων, όπως Μίλαν, Λάτσιο, Κόμο, Βερόνα και Μόντσα.

Σε άλλο σημείο της δικογραφίας αναφέρεται ότι καταγράφηκαν τηλεφωνικές επαφές με αριθμό που αποδίδεται στον Ντέγιαν Στάνκοβιτς, χωρίς όμως να υπάρχει καμία ένδειξη εμπλοκής του.

Η Μύκονος ως προορισμός…. αμαρτωλών ταξιδιών

Σύμφωνα με τις αρχές, τα κέρδη του κυκλώματος φέρεται να έφταναν σε επίπεδα εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που οδήγησε τους βασικούς εμπλεκόμενους, μετά την πανδημία, να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους και σε καλοκαιρινούς προορισμούς. Για την προβολή των υπηρεσιών τους χρησιμοποιούσαν τον λογαριασμό στο Instagram «Made_luxury_concierge», ο οποίος λειτουργούσε ως βιτρίνα.

Στο επίκεντρο αυτής της επέκτασης βρίσκονται η Μύκονος, αλλά και το Σεν Μπαρθ στην Καραϊβική, όπου η δραστηριότητα φέρεται να οργανώθηκε πιο συστηματικά από την προηγούμενη χρονιά.

Ο συγκεκριμένος λογαριασμός αποδίδεται στον Εμανουέλε Μπουτίνι και τη σύντροφό του Ντεμπορά Ρόνκι και αποτελεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τον δημόσιο «βραχίονα» προβολής της επιχείρησής τους στα social media.

Μέσα από τη σελίδα αυτή εμφανίζονται φωτογραφίες με γνωστούς ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο ιταλικό πρωτάθλημα, με τον Ντιν Χάουσεν της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος στο παρελθόν είχε φορέσει τη φανέλα της Γιουβέντους και τον Βίκτορ Οσιμέν.

