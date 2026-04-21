Μιλάνο: Με πλοκάμια και στην Ελλάδα το ροζ κύκλωμα με συνοδούς πολυτελείας και πελάτες παίκτες της Serie A – Τα… ταξίδια στη Μύκονο

Κύκλωμα συνοδών πολυτελείας με εμπλοκή ποδοσφαιριστών της Serie A με επίκεντρο το Μιλάνο ερευνούν οι ιταλικές δικαστικές αρχές.

Μεταξύ των εμπλεκομένων αναφέρονται και παίκτες της Μίλαν και της Ίντερ, ενώ συνολικά φέρονται να εμπλέκονται περίπου 50 ποδοσφαιριστές,

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κατά τη διάρκεια οργανωμένων βραδιών νεαρές γυναίκες φέρονται να καλούνταν να παρέχουν σεξουαλικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής.

Ροζ μπίζνες και στη Μύκονο

Η οργάνωση, σύμφωνα με τις αρχές, είχε ως κάλυψη πρακτορείο εκδηλώσεων με έδρα το Cinisello Balsamo, το οποίο επισήμως δραστηριοποιούνταν στη διοργάνωση events σε χώρους διασκέδασης του Μιλάνου. Ωστόσο, η πραγματική του δράση φέρεται να σχετιζόταν με παράνομες υπηρεσίες συνοδών.

Η προώθηση γινόταν μέσωInstagram, από λογαριασμό με χιλιάδες ακολούθους, μεταξύ των οποίων και ποδοσφαιριστές. Παράλληλα, οργανώνονταν ταξίδια, κυρίως προς τη Μύκονο, όπου φέρεται να συνεχιζόταν η ίδια δραστηριότητα.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Οι εκδηλώσεις, όπως περιγράφονται στη δικογραφία, ξεκινούσαν από πολυτελή δείπνα σε γνωστά εστιατόρια του Μιλάνου και συνεχίζονταν σε νυχτερινά κέντρα ή δωμάτια ξενοδοχείων. Σε συνομιλίες που έχουν καταγραφεί αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Τους πηγαίνουμε στο Just» με αναφορά στο κλαμπ Just Cavalli, ενώ σε άλλη περίπτωση σημειώνεται: «ή είμαστε στο Me», ξενοδοχείο στην Piazza della Repubblica.

Σε καταγεγραμμένες συνομιλίες γίνεται ακόμη αναφορά σε περιστατικό εγκυμοσύνης που συνδέεται με τις συναντήσεις αυτές.

Έχει καταγραφεί περίπτωση νεαρής γυναίκας, η οποία σε συνομιλία του 2025 φέρεται να ενημέρωσε ότι είναι έγκυος, έπειτα από συνάντηση με γνωστό ποδοσφαιριστή του οποίου το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Πελατολόγιο από αθλητισμό και σόου μπίζνες

Σύμφωνα με τις αρχές, οι πελάτες ήταν εύποροι και προέρχονταν από τον χώρο του αθλητισμού, των επιχειρήσεων και της showbiz. Σε υποκλοπές γίνεται ακόμη λόγος για οδηγό της Formula 1 που αναζητούσε συνοδό, ενώ καταγράφονται και μεγάλες οικονομικές συναλλαγές.

Σύμφωνα με το Gazzetta Dello Sport, σε υποκλοπή ακούγεται ένα άτομο λέει: «Ένας φίλος μου, πιλότος της F1, έρχεται στο Μιλάνο και θέλει κοπέλα».

Η δράση του κυκλώματος φέρεται να ξεκίνησε το 2019 και να συνεχίστηκε ακόμη και κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19. Σε μαρτυρία αναφέρεται χαρακτηριστικά: «δουλεύαμε σχεδόν κάθε βράδυ, ακόμη και στο lockdown». Τον Απρίλιο του 2021, σε έλεγχο εντοπίστηκαν 17 άτομα σε χώρο της εταιρείας, παρά τα περιοριστικά μέτρα.

4 συλλήψεις με βαρύ κατηγορητήριο

Οι αρχές έχουν θέσει σε κατ’ οίκον περιορισμό έναν 37χρονο άνδρα, τη σύντροφό του και δύο ακόμη συνεργάτες τους, οι οποίοι θεωρούνται οι βασικοί οργανωτές. Φέρονται να διαχειρίζονταν τις σχέσεις με τα κλαμπ, τις εκδηλώσεις, τις μετακινήσεις των γυναικών και τα οικονομικά.

Οι γυναίκες που συμμετείχαν στο δίκτυο διέμεναν συχνά σε χώρους της εταιρείας και, σύμφωνα με τη δικογραφία, λάμβαναν μέρος σε συναντήσεις με πελάτες, κυρίως ποδοσφαιριστές. Οι διοργανωτές φέρονται να παρακρατούσαν τουλάχιστον το 50% των αμοιβών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι γυναίκες επιβαρύνονταν και με έξοδα διαμονής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, περισσότερες από 100 γυναίκες, Ιταλίδες και αλλοδαπές, φέρονται να εμπλέκονται, είτε ως συνοδοί είτε ως «κοπέλες προβολής», με τις συναντήσεις να πραγματοποιούνται σε ξενοδοχεία και νυχτερινά κέντρα σε Ιταλία και εξωτερικό.

