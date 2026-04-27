Ένα παλιό δημοσιογραφικό ρητό έλεγε: είδηση δεν είναι όταν σκύλος δαγκώνει άνθρωπο, αλλά όταν άνθρωπος δαγκώνει σκύλο.

Δεν ξέρουμε αν θέλησε να γίνει… είδηση ένας 46χρονος στη Φλόρενς της Αλαμπάμα, ο οποίος την ώρα που τον συνέλαβε η αστυνομία «μιμήθηκε» τον σκύλο της αστυνομίας που τον δάγκωνε και τον δάγκωσε και εκείνος.

Όλα συνέβησαν όταν αστυνομικοί στην Αλαμπάμα εκτελούσαν ένταλμα έρευνας στο τετράγωνο 200 της οδού N. Locust Street, ενώ, παράλληλα, συνοδευόταν από την ομάδα SWAT της Φλόρενς-Λόντερντεϊλ και, τον πρωταγωνιστή της υπόθεσης, έναν αστυνομικό σκύλο Κ-9.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας της αστυνομίας ο 46χρονος Ντέιβιντ Κάλιβερ από το Σέφιλντ της Αλαμπάμα επιτέθηκε στους αστυνομικούς χωρίς να έχει καμία σχέση με το συμβάν. Ο 46χρονος φώναξε στους αστυνομικούς και βγήκε στη μέση του δρόμου θέτοντας τον εαυτό του σε κίνδυνο. Ένας αστυνομικός τον προειδοποίησε αρκετές φορές να απομακρυνθεί από τον δρόμο για να μην τον χτυπήσει κάποιο όχημα.

Εκείνος ωστόσο δεν άκουγε και βγήκε και πάλι στον δρόμο διαταράσσοντας την κυκλοφορία των οχημάτων. Τότε οι αστυνομικοί ενημέρωσαν τον 46χρονο ότι συλλαμβάνεται. Την ώρα που οι αστυνομικοί προσπάθησαν να του περάσουν χειροπέδες, ο Κάλιβερ τρελάθηκε και αντιστάθηκε σπρώχνοντας τους αστυνομικούς.

Το αδιανόητο έγινε κατά τη διάρκεια της σύλληψης. Ο Κάλιβερ άρπαξε ένα από τα πόδια του αστυνομικού σκύλου, ο οποίος τον δάγκωνε στο πόδι, και τον… δάγκωσε πίσω. Οι αστυνομικοί άμεσα χτύπησαν τον Κάλιβερ για να τον αναγκάσουν να αφήσει τον τετράποδο φίλο τους. Ο 46χρονος κατέληξε στο έδαφος, όπου και οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες.

Alabama man gets bit by police K-9… then bites the dog back‼️FULL VIDEO‼️ https://t.co/03auX9LdNy pic.twitter.com/DkR62ju1Wo — LASHY BILLS (@LASHYBILLS) April 25, 2026

Στη συνέχεια ο Κάλιβερ μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Βόρειας Αλαμπάμα, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για τα τραύματα από τα δαγκώματα του σκύλου. Όσο για τον αστυνομικό σκύλο, δεν διευκρινίστηκε αν έλαβε θεραπεία για το δάγκωμα από τον 46χρονο.

Μετά τη θεραπεία, ο Κάλιβερ μεταφέρθηκε στο Κέντρο Κράτησης της Κομητείας Λόντερντεϊλ, όπου κρατείται με εγγύηση 2.500 δολάρια. Ο Κάλιβερ κατηγορείται για αντίσταση κατά της σύλληψης, διατάραξη της δημόσιας τάξης, δημόσια μέθη και παρεμπόδιση αστυνομικού σκύλου.

