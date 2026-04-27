ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 21:48
27.04.2026 20:00

Μακριά από τις κάμερες η συνάντηση Τραμπ-Βασιλιά Καρόλου – Στόχος η προστασία της εικόνας του Βρετανού μονάρχη

27.04.2026 20:00
Ο βασιλιάς Κάρολος θα γλιτώσει την πιθανή ταπείνωση να επικριθεί δημόσια από τον Ντόναλντ Τραμπ αυτή την εβδομάδα, αφού ο Λευκός Οίκος συμφώνησε ότι οποιαδήποτε συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών θα πρέπει να γίνεται χωρίς κάμερα.

Βρετανοί αξιωματούχοι έχουν πιέσει ώστε η συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο μεταξύ του μονάρχη και του προέδρου των ΗΠΑ να γίνει χωρίς κάμερα, φοβούμενοι την επανάληψη των σκηνών όπου ο Τραμπ επέπληξε τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μπροστά στον παγκόσμιο Τύπο.

Πηγές που εμπλέκονται στον σχεδιασμό του ταξιδιού λένε ότι ο Κάρολος θα ποζάρει στις κάμερες στην έναρξη της κεντρικής διμερούς συνάντησής του την Τρίτη, αλλά δεν θα βιντεοσκοπηθεί να μιλάει για κάτι ουσιαστικό.

Οι υπουργοί έχουν εναποθέσει μεγάλες ελπίδες στην κρατική επίσκεψη, η οποία ελπίζουν ότι θα βοηθήσει στην αποκατάσταση της σχέσης μεταξύ των δύο χωρών σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της εδώ και δεκαετίες.

Με τον Τραμπ να απειλεί με αντίποινα για την κριτική του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και της υπουργού Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς για τον πόλεμο στο Ιράν, η κυβέρνηση ελπίζει ότι ο βασιλιάς θα μπορέσει να πείσει τον πρόεδρο να μην κάνει κάποιες από τις πιο επιθετικές δηλώσεις του.

Ο βασιλιάς θα παραστεί σε αρκετές άλλες εκδηλώσεις με τον Τραμπ, στις οποίες θα συνοδεύεται από αξιωματούχους του παλατιού καθώς και από την υπουργό Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική για μια κρατική επίσκεψη.

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι η Κούπερ, η οποία έχει ταξιδέψει στο παρελθόν με τη μονάρχη στο Βατικανό, ήταν έτοιμη να παρέμβει για να αντιμετωπίσει τυχόν αμήχανες στιγμές, εάν χρειαστεί.

«Είναι έτοιμη να αναλάβει δράση ως ανθρώπινη ασπίδα για τον βασιλιά σε περίπτωση που ο Τραμπ αρχίσει να επικρίνει τη Στάρμερ ή το Ηνωμένο Βασίλειο γενικότερα, όπως έχει την τάση να κάνει», είπε κάποιος.

Ωστόσο, κυβερνητικοί εμπιστευτικοί παράγοντες δήλωσαν ότι η υπουργός Εξωτερικών θα ήταν πιο πιθανό να υποταχθεί στις διπλωματικές δεξιότητες του Καρόλου.

«Έχει δεκαετίες εμπειρίας σε τέτοιου είδους πράγματα, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης με μερικούς αρκετά δύσκολους χαρακτήρες. Διαβάζει όλα τα χαρτιά του και ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει. Πιστεύουμε ότι θα είναι μια χαρά», είπε κάποιος.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει προηγουμένως τον θαυμασμό του για τη βασιλική οικογένεια και δεν αναμένεται να εμπλακεί σε δημόσια διαμάχη όταν ο Κάρολος φτάσει το βράδυ της Δευτέρας.

Ο βασιλιάς είναι επίσης πιθανό να ακολουθήσει μια λεπτή διπλωματική γραμμή, αν και ορισμένοι αξιωματούχοι αναμένουν ότι θα τονίσει τη δέσμευσή του στο περιβάλλον και στην Ουκρανία κατά την ομιλία του στο Κογκρέσο την Τρίτη. Και τα δύο θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως συγκαλυμμένες επικρίσεις προς την κυβέρνηση Τραμπ, αν και ο βασιλιάς είναι πιθανό να διατυπώσει τα μηνύματά του με αφηρημένους όρους.

Η κυβέρνηση επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι το ταξίδι θα προχωρήσει όπως είχε προγραμματιστεί, παρά τους πυροβολισμούς του Σαββατοκύριακου στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον.

Αξιωματούχοι λένε ότι οι ρυθμίσεις ασφαλείας του βασιλιά έχουν αλλάξει ελαφρώς ως αποτέλεσμα, αλλά το πρόγραμμα παραμένει αμετάβλητο.

Μιλώντας στην εκπομπή 60 Minutes του CBS News την Κυριακή το βράδυ, ο πρόεδρος επαίνεσε τον Κάρολο που συνέχισε τα σχέδιά του. «[Ο βασιλιάς] είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος και ανυπομονούμε», είπε. «Είναι πραγματικά ένας φανταστικός άνθρωπος και ένας τρομερός εκπρόσωπος, και είναι γενναίος».

ΝΑΤΟ: Η συμμαχία εξετάζει το ενδεχόμενο τερματισμού των ετήσιων συνόδων για να… μην συγκρουστεί με τον Τραμπ

Ινδονησία: Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί τραυματίες από σύγκρουση τρένων μέσα σε σιδηροδρομικό σταθμό (Video)

Ιράν: Θα εξετάσουμε το αίτημα Τραμπ για συνομιλίες – Λευκός Οίκος: Δεν θα κάνουμε διαπραγμάτευση μέσω του Τύπου

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 21:48
ΚΟΣΜΟΣ

Τα κορίτσια της Γάζας φοράνε τα γάντια πυγμαχίας τους και γιατρεύουν τα τραύματα του πολέμου (Video)

LIFESTYLE

Τέιλορ Σουίφτ: Καταχωρεί τη φωνή της ως… εμπορικό σήμα για να προστατευτεί από τα deepfake μέσω ΑΙ

ΚΟΣΜΟΣ

Ρωγμές στο αφήγημα της Ουάσιγκτον: Ο Βανς αμφισβητεί το Πεντάγωνο για τον πόλεμο στο Ιράν εκφράζοντας φόβους για εξάντληση πυραύλων

1 / 3