Τι είπαν ο Τραμπ και ο… φοβισμένος βασιλιάς Κάρολος για τους πυροβολισμούς – «Θα προτιμούσα να μη στεκόμαστε εδώ για ώρα»

Έναν αποκαλυπτικό διάλογο που αναδεικνύει τον φόβο τον οποίο ένιωθε για την ασφάλειά του ο βασιλιάς Κάρολος ακόμη και μέσα στον Λευκό Οίκο, κατέγραψαν οι κάμερες.

Αν και ήχος δεν υπάρχει παρά μόνο η εικόνα,α η Daily Mail ζήτησε τη βοήθεια της ειδικού στην ανάγνωση χειλιών Νίκολα Χίκλινγκ, να φέρει τους διαλόγους στο «φως» και τα όσα είδε ήταν αποκαλυπτικά.

Ο βασιλιάς Κάρολος έδειχνε φοβισμένος μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στη δεξίωση των Ανταποκριτών, δείχνοντας ξεκάθαρα πως δεν ένιωθε καθόλου ασφαλής ακόμη και μέσα στο -θεωρητικά τουλάχιστον- πιο ασφαλές σημείο στις ΗΠΑ.

«Αυτοί οι πυροβολισμοί…», είπε ο Τραμπ, με τον Κάρολο να απαντά: «Θα προτιμούσα να μη στεκόμαστε εδώ πολλή ώρα. Νιώθω πως δεν θα έπρεπε να βρίσκομαι εδώ».

Ο Τραμπ δείχνοντας ανήσυχος, τον ρώτησε αν είναι καλά και στη συνέχεια του είπε: «Δεν ήμουν προετοιμασμένος, αλλά τώρα είμαι».

Ο Πούτιν, ο αφανισμός και η αλλαγή συζήτησης

Αλλάζοντας θέμα, η συζήτηση πήγε στον Πούτιν όπου είπε στον Κάρολο ότι συνομιλεί με τον Ρώσο πρόεδρο.

«Θέλει πόλεμο, θα το συζητήσουμε αργότερα», φέρεται να απάντησε ο Κάρολος, με τον Τραμπ να συνεχίζει… «Έχω την αίσθηση… αν κάνει αυτό που είπε, θα αφανίσει τον πληθυσμό».

Ο βασιλιάς Κάρολος ωστόσο επέμεινε να πάνε σε άλλο θέμα και του ξέκοψε την συζήτηση.

Ακολούθησε η ξενάγηση στους κήπους του Λευκού Οίκου όπου ο Τραμπ ρώτησε με ευγένεια αν ήθελε να δει την αίθουσα χορού για να πάρει την εξής απάντηση: «Είμαι βέβαιος ότι θα μας τη δείξετε»…

Γεννητούρια στον… αέρα: Έφερε στον κόσμο το μωρό της κατά τη διάρκεια πτήσης (photos/videos)



Βαθαίνει το μυστήριο με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο Πούτιν δήλωσε ότι έλαβε μήνυμά του

Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ινδονησία: 14 νεκροί και 84 τραυματίες από τη σύγκρουση τρένων μέσα σε σταθμό κοντά στην Τζακάρτα (videos/photos)