ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 12:07
28.04.2026 09:40

Τι είπαν ο Τραμπ και ο… φοβισμένος βασιλιάς Κάρολος για τους πυροβολισμούς – «Θα προτιμούσα να μη στεκόμαστε εδώ για ώρα»

28.04.2026 09:40
Έναν αποκαλυπτικό διάλογο που αναδεικνύει τον φόβο τον οποίο ένιωθε για την ασφάλειά του ο βασιλιάς Κάρολος ακόμη και μέσα στον Λευκό Οίκο, κατέγραψαν οι κάμερες.

Αν και ήχος δεν υπάρχει παρά μόνο η εικόνα,α η Daily Mail ζήτησε τη βοήθεια της ειδικού στην ανάγνωση χειλιών Νίκολα Χίκλινγκ, να φέρει τους διαλόγους στο «φως» και τα όσα είδε ήταν αποκαλυπτικά.

Ο βασιλιάς Κάρολος έδειχνε φοβισμένος μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στη δεξίωση των Ανταποκριτών, δείχνοντας ξεκάθαρα πως δεν ένιωθε καθόλου ασφαλής ακόμη και μέσα στο -θεωρητικά τουλάχιστον- πιο ασφαλές σημείο στις ΗΠΑ.

«Αυτοί οι πυροβολισμοί…», είπε ο Τραμπ, με τον Κάρολο να απαντά: «Θα προτιμούσα να μη στεκόμαστε εδώ πολλή ώρα. Νιώθω πως δεν θα έπρεπε να βρίσκομαι εδώ». 

Ο Τραμπ δείχνοντας ανήσυχος, τον ρώτησε αν είναι καλά και στη συνέχεια του είπε: «Δεν ήμουν προετοιμασμένος, αλλά τώρα είμαι».

Ο Πούτιν, ο αφανισμός και η αλλαγή συζήτησης

Αλλάζοντας θέμα, η συζήτηση πήγε στον Πούτιν όπου είπε στον Κάρολο ότι συνομιλεί με τον Ρώσο πρόεδρο.

«Θέλει πόλεμο, θα το συζητήσουμε αργότερα», φέρεται να απάντησε ο Κάρολος, με τον Τραμπ να συνεχίζει… «Έχω την αίσθηση… αν κάνει αυτό που είπε, θα αφανίσει τον πληθυσμό». 

Ο βασιλιάς Κάρολος ωστόσο επέμεινε να πάνε σε άλλο θέμα και του ξέκοψε την συζήτηση.

Ακολούθησε η ξενάγηση στους κήπους του Λευκού Οίκου όπου ο Τραμπ ρώτησε με ευγένεια αν ήθελε να δει την αίθουσα χορού για να πάρει την εξής απάντηση: «Είμαι βέβαιος ότι θα μας τη δείξετε»…

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 12:07
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κεραμέως μίλησε με τον τραυματία από τους πυροβολισμούς στο κατάστημα του ΕΦΚΑ – «Έχει την στήριξη όλων μας»

ADVERTORIAL

Charlotte Foucteau: Η αξία του ανθρώπου στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η FIFA φέρνει αλλαγές στο Μουντιάλ – Τα νέα δεδομένα με τις κίτρινες κάρτες

1 / 3