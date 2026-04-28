Τι είπαν ο Τραμπ και ο… φοβισμένος βασιλιάς Κάρολος για τους πυροβολισμούς – «Θα προτιμούσα να μη στεκόμαστε εδώ για ώρα»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Έναν αποκαλυπτικό διάλογο που αναδεικνύει τον φόβο τον οποίο ένιωθε για την ασφάλειά του ο βασιλιάς Κάρολος ακόμη και μέσα στον Λευκό Οίκο, κατέγραψαν οι κάμερες.
Αν και ήχος δεν υπάρχει παρά μόνο η εικόνα,α η Daily Mail ζήτησε τη βοήθεια της ειδικού στην ανάγνωση χειλιών Νίκολα Χίκλινγκ, να φέρει τους διαλόγους στο «φως» και τα όσα είδε ήταν αποκαλυπτικά.
Ο βασιλιάς Κάρολος έδειχνε φοβισμένος μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στη δεξίωση των Ανταποκριτών, δείχνοντας ξεκάθαρα πως δεν ένιωθε καθόλου ασφαλής ακόμη και μέσα στο -θεωρητικά τουλάχιστον- πιο ασφαλές σημείο στις ΗΠΑ.
«Αυτοί οι πυροβολισμοί…», είπε ο Τραμπ, με τον Κάρολο να απαντά: «Θα προτιμούσα να μη στεκόμαστε εδώ πολλή ώρα. Νιώθω πως δεν θα έπρεπε να βρίσκομαι εδώ».
Ο Τραμπ δείχνοντας ανήσυχος, τον ρώτησε αν είναι καλά και στη συνέχεια του είπε: «Δεν ήμουν προετοιμασμένος, αλλά τώρα είμαι».
Αλλάζοντας θέμα, η συζήτηση πήγε στον Πούτιν όπου είπε στον Κάρολο ότι συνομιλεί με τον Ρώσο πρόεδρο.
«Θέλει πόλεμο, θα το συζητήσουμε αργότερα», φέρεται να απάντησε ο Κάρολος, με τον Τραμπ να συνεχίζει… «Έχω την αίσθηση… αν κάνει αυτό που είπε, θα αφανίσει τον πληθυσμό».
Ο βασιλιάς Κάρολος ωστόσο επέμεινε να πάνε σε άλλο θέμα και του ξέκοψε την συζήτηση.
Ακολούθησε η ξενάγηση στους κήπους του Λευκού Οίκου όπου ο Τραμπ ρώτησε με ευγένεια αν ήθελε να δει την αίθουσα χορού για να πάρει την εξής απάντηση: «Είμαι βέβαιος ότι θα μας τη δείξετε»…
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.