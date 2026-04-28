Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ινδονησία: 14 νεκροί και 84 τραυματίες από τη σύγκρουση τρένων μέσα σε σταθμό κοντά στην Τζακάρτα (videos/photos)

Στους 14 έφτασαν οι νεκροί από τη σύγκορυση τρένων που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (27/4) κοντά στην πρωτεύοσα της Ινδονησίας, Τζακάρτα.

«Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα (…) έχουν επιβεβαιωθεί 14 θάνατοι», ανακοίνωσε σήμερα η δημόσια επιχείρηση σιδηροδρόμων KAI, διευκρινίζοντας πως διακομίστηκαν και εισήχθησαν σε νοσοκομεία άλλοι 84 άνθρωποι.

Δεν είναι σαφές ακόμη αν μπόρεσαν να ανασυρθούν ζωντανοί δυο επιβαίνοντες στον έναν από τους συρμούς που παρέμεναν παγιδευμένοι στο κουφάρι βαγονιού.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας στην Τζακάρτα Άσεπ Έντι Σουχέρι εξήγησε ότι συρμός μεγάλων αποστάσεων συγκρούστηκε με το τελευταίο βαγόνι, αποκλειστικά για γυναίκες, συρμού του προαστιακού σιδηροδρόμου, ο οποίος ήταν ακινητοποιημένος.

Δημοσιογράφος του AFP επιτόπου είδε κόσμο να απομακρύνεται από κουφάρι βαγονιού πάνω σε φορεία και να φορτώνεται σε ασθενοφόρα που περίμεναν, υπό τα βλέμματα περίοικων, κάποιοι από τους οποίους ήταν εμφανώς σε κατάσταση σοκ.

«Πίστεψα πως θα πέθαινα»

Επιβάτιδα στον συρμό του προαστιακού σιδηροδρόμου μίλησε για τις στιγμές φρίκης που έζησε.

«Πίστεψα πως θα πέθαινα», είπε η Σαουσάν Σαρίφα, 29 ετών, στο κρεβάτι του νοσοκομείου RSUD όπου διακομίστηκε, με σπασμένο χέρι και βαθύ κόψιμο στο πόδι.

«Όλα έγιναν τόσο γρήγορα, σε κλάσμα του δευτερολέπτου», πρόσθεσε η νεαρή, που επέστρεφε από τη δουλειά όταν ο συρμός σταμάτησε στον σταθμό Μπεκάσι Τιμούρ.

«Έγιναν δυο αναγγελίες στο τρένο μας. Όλος ο κόσμος ετοιμαζόταν να κατέβει, και ξαφνικά ακούσαμε (…) εκκωφαντικό κρότο».

«Δεν προλάβαμε να βγούμε και παγιδευτήκαμε πέφτοντας η μια πάνω στην άλλη μέσα στο τρένο. Δεν ξέρω τι απέγινε εκείνη που βρισκόταν από κάτω μου».

Φοβόταν ότι θα πέθαινε από ασφυξία και είπε πως ανησυχεί για τις γυναίκες και άλλους επιβαίνοντες στον συρμό που παγιδεύτηκαν.

«Δόξα τω Θεώ, ήμουν ψηλά και μπόρεσαν να με βγάλουν γρήγορα».

Πρακτικά όλα τα θύματα βρίσκονταν στο τελευταίο βαγόνι του συρμού του προαστιακού και σωστικά συνεργεία έκοβαν κομμάτια του αμαξώματος για να βγάλουν επιβάτες που παγιδεύτηκαν.

Μέσα στη νύχτα, διασώστες κραύγαζαν να τους φέρουν φιάλες οξυγόνου, ενώ ασθενοφόρα περίμεναν, με τους φάρους αναμμένους.

«Μεγάλες ζημιές»

Το δυστύχημα προκάλεσε «μεγάλες ζημιές», τόνισε η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης στην Τζακάρτα.

Σύμφωνα με άλλον εκπρόσωπο της KAI, τον Φρανότο Βιμπόβο, κατά τα πρώτα στοιχεία, ταξί έπεσε πάνω στον συρμό του προαστιακού σε ισόπεδη διάβαση, ακινητοποιώντας το τρένο στις σιδηροτροχιές όπου έπεσε πάνω του ο συρμός μεγάλων αποστάσεων.

«Ακόμη συγκεντρώνουμε δεδομένα και αποδεικτικά στοιχεία (…) Λεπτομερής χρονολογική καταγραφή (…) θα δημοσιοποιηθεί αργότερα από τις αρμόδιες αρχές», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

Οι 240 επιβαίνοντες στον συρμό που έπεσε πάνω σε αυτόν του προαστιακού είναι όλοι σώοι, διαβεβαίωσε η KAI.

Στο νοσοκομείο RSUD, η Εύα Τσαϊρίστα, 39 ετών, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως έσπευσε εκεί μόλις έμαθε ότι η κουνιάδα της, η Φίρα, 27 ετών, τραυματίστηκε στο δυστύχημα.

«Ο γιατρός μας είπε να κάνουμε υπομονή», πως προτεραιότητα δίνεται σε τραυματίες «πολύ πιο σοβαρά από εκείνη», ανέφερε.

Στο προηγούμενο συγκρίσιμο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ινδονησία είχαν σκοτωθεί τέσσερις άνθρωποι και είχαν τραυματιστεί άλλοι περίπου είκοσι στην επαρχία της Δυτικής Ιάβας τον Ιανουάριο του 2024.

Τα συγκοινωνιακά δυστυχήματα δεν είναι ακριβώς σπάνια στη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας, πελώριο αρχιπέλαγος όπου αυτοκίνητα, τρένα, αεροσκάφη και πορθμεία συχνά δεν συντηρούνται όπως θα έπρεπε.

Το 2015, σύγκρουση σιδηροδρομικού συρμού με μικρό λεωφορείο σε ισόπεδη διάβαση στοίχιζε τη ζωή σε 16 ανθρώπους στην Τζακάρτα.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ – Ιράν: Απρόθυμος ο Τραμπ στην πρόταση για τα Στενά του Ορμούζ – Η Τεχεράνη ανοίγει το πέρασμα αλλά «παγώνει» το πυρηνικό ζήτημα

Λίβανος: Τέσσερις νεκροί και τουλάχιστον 50 τραυματίες μετά από ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας

Κάρολος και Καμίλα στον Λευκό Οίκο: Η υποδοχή από Τραμπ και Μελάνια και το τσάι στο Πράσινο Δωμάτιο (Video/Photo)