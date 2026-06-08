search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.06.2026 22:19
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.06.2026 21:19

Μουντιάλ 2026: Απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ για τον κορυφαίο Σομαλό ρέφερι Αρτάν

08.06.2026 21:19
Omar-Artan

Τα απρόοπτα γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, που ξεκινά την Πέμπτη με οικοδέσποινες χώρες τις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά, συνεχίζονται.

Ο Ομάρ Αρτάν, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος Αφρικανός διαιτητής για το 2025 και είχε συμπεριληφθεί από τη FIFA στη λίστα των 52 διαιτητών για το Μουντιάλ 2026, δεν κατάφερε να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρότι είχε λάβει βίζα. Επρόκειτο, μάλιστα, να γίνει ο πρώτος Σομαλός ρέφερι που θα σφύριζε σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Την υπόθεση γνωστοποίησε εκπρόσωπος του υπουργείου Αθλητισμού της Σομαλίας, χωρίς να έχει μέχρι στιγμής δοθεί επίσημη εξήγηση για το τι συνέβη στον έλεγχο εισόδου στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, όπου είχε φτάσει. Ανεπίσημα, το περιστατικό συνδέεται με τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται για υπηκόους συγκεκριμένων χωρών, ανάμεσά τους και η Σομαλία, στο πλαίσιο της πολιτικής της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Παρά τις προσπάθειες του ίδιου και τις παρεμβάσεις των Αρχών της Σομαλίας, ο Αρτάν αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη, όπου κατοικεί τα τελευταία χρόνια.

Η FIFA και οι αμερικανικές Αρχές δεν έχουν τοποθετηθεί επίσημα, ενώ το συμβάν προκαλεί αντιδράσεις, καθώς ένας διεθνώς καταξιωμένος διαιτητής δεν κατάφερε να εισέλθει στη χώρα για λόγους που φαίνεται να σχετίζονται με την καταγωγή του.

Διαβάστε επίσης:

Μήνυση Πλατινί κατά του Τζιάνι Ινφαντίνο για «συκοφαντική καταγγελία»

Μουντιάλ 2026: ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό σε συναγερμό για τη μεγαλύτερη πρόσκληση ασφαλείας

Basket League: Αποκλεισμός ενός μήνα σε Γιαννακόπουλο, Λεπενιώτη – Πρόστιμο σε Μπαρτζώκα και δημόσια παροχή συγγνώμης για τη συμπεριφορά του





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zoi nikos konstantopoulos – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι ευχές της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον πατέρα της για τα γενέθλιά του

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Ρόδο

agios-dominikos-aeroskafos
ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που ιδιωτικό τζετ συντρίβεται στον Άγιο Δομίνικο λίγο πριν παραλάβει αστέρα του μπέιζμπολ και την οικογένειά του – Δύο νεκροί, σοκαριστικό βίντεο

tzokovits sef 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς και Μπογκντάνοβιτς στο ΣΕΦ για τον τρίτο τελικό της Basket League (Video)

cuba
ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Κούβα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
alexiou-new
LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: «Δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω…»

tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης: «Έμαθα ότι σταματάει το Όπου υπάρχει Ελλάδα» - «Δεν έχω υπάρξει πιο μαϊντανός στη ζωή μου» (Video)

prostimo_troxaia_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πόσο είναι το πρόστιμο αν οδηγούμε με σαγιονάρες - Τι λέει ο ΚΟΚ

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άρειος Πάγος: Παράνομοι οι τόκοι, αλλά όχι τα λεφτά πίσω – Έρχεται κύμα αγωγών κατά τραπεζών και servicers

Alexis-Tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος πάγος Τσίπρα σε ΣΥΡΙΖΑ παρά τη στήριξη από Φάμελλο: Καμία συνεργασία με κόμματα - Μήνυμα για τα ψηφοδέλτια 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.06.2026 22:18
zoi nikos konstantopoulos – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι ευχές της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον πατέρα της για τα γενέθλιά του

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Ρόδο

agios-dominikos-aeroskafos
ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που ιδιωτικό τζετ συντρίβεται στον Άγιο Δομίνικο λίγο πριν παραλάβει αστέρα του μπέιζμπολ και την οικογένειά του – Δύο νεκροί, σοκαριστικό βίντεο

1 / 3