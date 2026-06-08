Μουντιάλ 2026: Απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ για τον κορυφαίο Σομαλό ρέφερι Αρτάν

Τα απρόοπτα γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, που ξεκινά την Πέμπτη με οικοδέσποινες χώρες τις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά, συνεχίζονται.

Ο Ομάρ Αρτάν, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος Αφρικανός διαιτητής για το 2025 και είχε συμπεριληφθεί από τη FIFA στη λίστα των 52 διαιτητών για το Μουντιάλ 2026, δεν κατάφερε να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρότι είχε λάβει βίζα. Επρόκειτο, μάλιστα, να γίνει ο πρώτος Σομαλός ρέφερι που θα σφύριζε σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Την υπόθεση γνωστοποίησε εκπρόσωπος του υπουργείου Αθλητισμού της Σομαλίας, χωρίς να έχει μέχρι στιγμής δοθεί επίσημη εξήγηση για το τι συνέβη στον έλεγχο εισόδου στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, όπου είχε φτάσει. Ανεπίσημα, το περιστατικό συνδέεται με τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται για υπηκόους συγκεκριμένων χωρών, ανάμεσά τους και η Σομαλία, στο πλαίσιο της πολιτικής της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Παρά τις προσπάθειες του ίδιου και τις παρεμβάσεις των Αρχών της Σομαλίας, ο Αρτάν αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη, όπου κατοικεί τα τελευταία χρόνια.

Η FIFA και οι αμερικανικές Αρχές δεν έχουν τοποθετηθεί επίσημα, ενώ το συμβάν προκαλεί αντιδράσεις, καθώς ένας διεθνώς καταξιωμένος διαιτητής δεν κατάφερε να εισέλθει στη χώρα για λόγους που φαίνεται να σχετίζονται με την καταγωγή του.

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