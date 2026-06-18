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18.06.2026 10:06

Μετρό: Ελεγκτής ζητούσε 20 ευρώ από πολίτες για να μην τους κόψει πρόστιμο επειδή δεν είχαν εισιτήριο

18.06.2026 10:06
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Σοβαρή καταγγελία έγινε από επιβάτη για ελεγκτή της ΣΤΑΣΥ. Ο τελευταίος του ζήτησε 20 ευρώ για να μην του κόψει πρόστιμο καθώς δεν είχε αγοράσει εισιτήριο για το μετρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τηλεόρασης του ΑΝΤ1, ο ελεγκτής της ΣΤΑΣΥ συνήθιζε να προσεγγίζει τους επιβάτες που δεν είχαν κόψει εισιτήριο και στη συνέχεια τους απομάκρυνε από τους υπόλοιπους ελεγκτές, κάνοντάς τους την συγκεκριμένη πρόταση.

Σύμφωνα και πάλι με τις ίδιες πληροφορίες, η δράση του έχει καταγραφεί και από κάμερες ασφαλείας. 

Αφού ο ελεγκτής έπαιρνε τα χρήματα, στη συνέχεια χτυπούσε την κάρτα του στα scanner που είναι τοποθετημένα στις μπάρες ώστε ο επιβάτης να συνεχίσει την πορεία του χωρίς να τους επιβληθεί το ακριβό πρόστιμο.

Για το περιστατικό μίλησε και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ, Σπύρος Ρεβύθης, καταγγέλλοντας πως μετά το περιστατικό, ο ελεγκτής πήρε προαγωγή και πλέον εργάζεται ως σταθμάρχης.

Ο ελεγκτής έχει περάσει ήδη πειθαρχική έρευνα και οι έρευνες για την υπόθεσή του είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την εταιρία ΣΤΑΣΥ, η μετακίνησή του από την θέση του ελεγκτή στη θέση του σταθμάρχη δεν θεωρείται προαγωγή και ήδη έχουν ακολουθηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ο Σπύρος Ρεβύθης άφησε ωστόσο αιχμές πως ο συγκεκριμένος άνθρωπος εργάζονταν παλιότερα σε πολιτικό γραφείο γνωστού ευρωβουλευτή.

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