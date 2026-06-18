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18.06.2026 09:50

Πειραιάς: Ηλικιωμένος απείλησε με… τρίαινα δύο αδέλφια για μια θέση πάρκινγκ

18.06.2026 09:50
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Με… τρίαινα επιτέθηκε σε δύο άνδρες ένας 77χρονος, για μια θέση πάρκινγκ, το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή του Πειραιά.

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Μπιζανίου, όταν ο ηλικιωμένος άνδρας άρχισε να τσακώνεται με δύο αδέλφια, 44 και 38 ετών, με αφορμή μία θέση στάθμευσης έξω από την πολυκατοικία όπου μένει ο 44χρονος.

Ο 77χρονος βγήκε εκτός ελέγχου, άρπαξε μία… τρίαινα και απείλησε τα δύο αδέλφια μπροστά στα μάτια περιοίκων.

Η αστυνομία έσπευσε επί τόπου, τον ακινητοποίησε και τον οδήγησε στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου, όπου συνελήφθη.

Σε βάρος του 77χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για τον ν. Περί Όπλων και απόπειρα σωματικής βλάβης.

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