Θεσσαλονίκη: Αγέλη 20 σκύλων τρομοκρατεί τους κατοίκους – «Φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε» (video)

Αναστάτωση τους κατοίκους περιοχών της Θεσσαλονίκης όπως η Πυλαία, η Τούμπα και η Καλαμαριά, έχει προκαλέσει αγέλη περίπου 20 σκύλων που κυκλοφορεί στους δρόμους.

Η ομάδα των σκυλιών κινείται συνήθως βραδινές ώρες με τους κατοίκους των εν λόγω περιοχών να λένε ότι δυσκολεύονται να κυκλοφορήσουν, καθώς έχουν σημειωθεί περιστατικά που η αγέλη κυνήγησε και επιτέθηκε σε ανθρώπους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο παρελθόν ο δήμος Θεσσαλονίκης είχε έρθει σε συνεννόηση με το δήμο Καλαμαριάς και το δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη για να προσπαθήσουν να «σπάσουν» την αγέλη, να γίνουν κάποιες στειρώσεις, και να απομακρυνθούν, αλλά τα σκυλιά επιστρέφουν ξανά στην περιοχή.

Οι κάτοικοι που δηλώνουν αγανακτισμένοι, συγκεντρώνουν υπογραφές ζητώντας την τήρηση πιο άμεσων μέτρων για την ασφάλεια τους.

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