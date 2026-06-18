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18.06.2026 08:23

Ακυβέρνητο τουριστικό καταμαράν βόρεια της Δήλου – Σώοι οι 15 επιβάτες

18.06.2026 08:23
LIMENIKO

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6) στις λιμενικές αρχές της Μυκόνου, όταν επαγγελματικό τουριστικό καταμαράν ελληνικής σημαίας παρουσίασε μηχανική βλάβη και έμεινε ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Δήλου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και παραπλέοντα σκάφη. Σύμφωνα με το Λιμενικό, το περιστατικό γνωστοποιήθηκε στο Λιμεναρχείο Μυκόνου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στο σκάφος επέβαιναν τρία μέλη πληρώματος και δώδεκα αλλοδαποί επιβάτες, εκ των οποίων δέκα υπήκοοι Ηνωμένων Πολιτειών και δύο υπήκοοι Φινλανδίας.

Άμεσα στην περιοχή έσπευσαν το επιβατηγό-δρομολογιακό πλοίο «Δήλος Εξπρές», το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο προς τη Δήλο, το ταχύπλοο σκάφος «Γκούγκου» με επιβαίνοντες στελέχη του Λιμενικού Σώματος, καθώς και το ταχύπλοο «Μπλού Εσκέιπ».

Με τη συνδρομή του «Δήλος Εξπρές», το ακυβέρνητο καταμαράν απομακρύνθηκε εγκαίρως από βραχώδη περιοχή, αποτρέποντας τον κίνδυνο προσάραξης.

Παράλληλα, οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με τη βοηθητική λέμβο του σκάφους και το «Μπλού Εσκέιπ» στον όρμο του Ορνού Μυκόνου, όπου αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και χωρίς να αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Στη συνέχεια, το τουριστικό καταμαράν οδηγήθηκε στο νέο λιμάνι της Μυκόνου με τη συνδρομή του επιβατηγού-δρομολογιακού πλοίου «Μαργαρίτα Χ» και τη συνοδεία πλωτού μέσου του Λιμενικού Σώματος, όπου και προσέδεσε με ασφάλεια.

Το Λιμεναρχείο Μυκόνου διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ απαγόρευσε τον απόπλου του σκάφους έως ότου προσκομιστεί το προβλεπόμενο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας. Από το συμβάν δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

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