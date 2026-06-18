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18.06.2026 08:21

Απίστευτο περιστατικό στο Ηράκλειο – Πλάκωσε στο ξύλο την ψυχολόγο δημόσιας δομής!

18.06.2026 08:21
women_fight
αρχείου Unsplash

Θύμα επίθεσης από μία 48χρονη, κατήγγειλε ότι έπεσε 36χρονη ψυχολόγος στο Ηράκλειο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24 από την αστυνομία, η 36χρονη ψυχολόγος σε δημόσια δομή υγείας του Δήμου Ηρακλείου, κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές πως η 48χρονη, που είχε προγραμματισμένη συνεδρία χθες το πρωί (17/06), μόλις έφτασε στο γραφείο της καταγγέλλουσας, την χτύπησε απροκάλυπτα.

Το θύμα της επίθεσης, κατήγγειλε ότι η 48χρονη τη χτύπησε και της τράβηξε τα μαλλιά. Η 36χρονη ενημέρωσε την αστυνομία, ενώ η 48χρονη συνελήφθη για σωματική βλάβη.

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