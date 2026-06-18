Απίστευτο περιστατικό στο Ηράκλειο – Πλάκωσε στο ξύλο την ψυχολόγο δημόσιας δομής!

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Θύμα επίθεσης από μία 48χρονη, κατήγγειλε ότι έπεσε 36χρονη ψυχολόγος στο Ηράκλειο.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24 από την αστυνομία, η 36χρονη ψυχολόγος σε δημόσια δομή υγείας του Δήμου Ηρακλείου, κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές πως η 48χρονη, που είχε προγραμματισμένη συνεδρία χθες το πρωί (17/06), μόλις έφτασε στο γραφείο της καταγγέλλουσας, την χτύπησε απροκάλυπτα.
Το θύμα της επίθεσης, κατήγγειλε ότι η 48χρονη τη χτύπησε και της τράβηξε τα μαλλιά. Η 36χρονη ενημέρωσε την αστυνομία, ενώ η 48χρονη συνελήφθη για σωματική βλάβη.
Διαβάστε επίσης:
Κολωνός: Οδηγοί μηχανής πιάστηκαν στα χέρια σε σιδηροδρομική διάβαση για την προτεραιότητα (video)
Καιρός: Στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία – Βροχές και καταιγίδες και σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Πανελλαδικές 2026: Στο Γραμμικό Σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των Ειδικών Μαθημάτων
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.