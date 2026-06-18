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18.06.2026 06:56

Πανελλαδικές 2026: Στο Γραμμικό Σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των Ειδικών Μαθημάτων

18.06.2026 06:56
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Με το μάθημα του Γραμμικού Σχεδίου συνεχίζονται σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουνίου, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 για τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους σε σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τα οποία απαιτείται εξέταση σε Ειδικά Μαθήματα.

Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και αφορούν χιλιάδες υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων που στοχεύουν σε τμήματα όπως οι Αρχιτεκτονικές Σχολές, οι σχολές Ξένων Γλωσσών, τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και άλλες πανεπιστημιακές κατευθύνσεις με ειδικές απαιτήσεις εισαγωγής.

Το Γραμμικό Σχέδιο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εισαγωγή στις Αρχιτεκτονικές Σχολές και εξετάζει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των υποψηφίων στην τεχνική σχεδίαση, τη γεωμετρική ακρίβεια, την ορθή αποτύπωση χώρων και αντικειμένων, καθώς και την εφαρμογή των κανόνων σχεδίασης.

Η εξέταση έχει διάρκεια έξι ωρών, γεγονός που την καθιστά μία από τις πλέον απαιτητικές δοκιμασίες του συνόλου των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Το σημερινό μάθημα ακολουθεί το Ελεύθερο Σχέδιο, στο οποίο εξετάστηκαν οι υποψήφιοι χθες, ολοκληρώνοντας έτσι το βασικό δίπτυχο των σχεδιαστικών μαθημάτων που διαμορφώνουν σε σημαντικό βαθμό τα μόρια εισαγωγής για τις Αρχιτεκτονικές Σχολές.

Μετά το Γραμμικό Σχέδιο, οι εξετάσεις συνεχίζονται σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Παρασκευή 19 Ιουνίου: Γερμανικά

Σάββατο 20 Ιουνίου: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία

Δευτέρα 22 Ιουνίου: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

Τρίτη 23 Ιουνίου: Γαλλικά

Τετάρτη 24 Ιουνίου: Ιταλικά

Πέμπτη 25 Ιουνίου: Ισπανικά

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