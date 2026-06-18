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18.06.2026 08:39

Η «Νέμεσις» επικήρυξε τους δολοφόνους των αρκούδων στη Δυτική Μακεδονία με 3.000 ευρώ – «Απόλυτη εχεμύθεια»

18.06.2026 08:39
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Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί το πρωτοφανές μπαράζ θανάτωσης τριών αρκούδων μέσα σε λίγα 24ωρα στη Δυτική Μακεδονία.

Η «Νέμεσις», η Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα και το κυνήγι αντιδρώντας άμεσα στην κτηνωδία, ανακοίνωσε επίσημα την επικήρυξη των δραστών με το ποσό των 3.000 ευρώ.

Η οργάνωση εγγυάται απόλυτη εχεμύθεια σε όποιον προσφέρει ασφαλείς πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή τους, ενώ την ίδια στιγμή εξαπολύει βαρύτατες κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, καταγγέλλει ανοιχτά κυνηγετικές ιστοσελίδες αλλά και μεμονωμένους κυνηγούς ως ηθικούς αυτουργούς αυτού του περιβαλλοντικού εγκλήματος, που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων.

Τα στοιχεία σοκάρουν καθώς δύο από τα προστατευόμενα ζώα εκτελέστηκαν με πυροβόλο όπλο. Πρόκειται για ένα αρκουδάκι μόλις 2,5 μηνών που βρέθηκε νεκρό στο Πυλωρί Κοζάνης και μια αρσενική αρκούδα 8 ετών στο Αρμενοχώρι Φλώρινας.

Το τρίτο θύμα είναι η νεαρή αρκούδα Κίρκη, η ιστορία της οποίας ραγίζει καρδιές. Το άτυχο ζώο είχε σωθεί πέρυσι από τροχαίο στην Καστοριά, φροντίστηκε από την «Καλλιστώ» και τον «Αρκτούρο», και απελευθερώθηκε πρόσφατα υγιέστατο στη φύση. Ωστόσο, η ελευθερία της κράτησε λίγο, καθώς εντοπίστηκε νεκρή στην Κολχική Φλώρινας από δηλητηριασμένο δόλωμα.

Οι άνθρωποι του Αρκτούρου την βρήκαν μέσω του δορυφορικού GPS που φορούσε, όταν το σήμα έδειξε ότι παρέμενε ακίνητη.

Ο Αρκτούρος καταγγέλλει την πλήρη απουσία οργανωμένης πρόληψης και άμεσης κρατικής παρέμβασης.

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