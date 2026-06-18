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18.06.2026 09:31

Ηράκλειο: 19χρονος έπεσε από τα Ενετικά Τείχη – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

18.06.2026 09:31
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Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου ένας 19χρoνος που εντοπίστηκε αιμόφυρτος χθες τα μεσάνυχτα, στα Ενετικά τείχη.

Τον 19χρονο εντόπισε στη βάση των Τειχών, στο ύψος του αγάλματος του Ελ. Βενιζέλου, μια 52χρονη γυναίκα που ενημέρωσε τις αρχές, ενώ ο τραυματισμός του νεαρού φέρεται να οφείλεται σε πτώση από τα τείχη.

Ο 19χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο όπου οι γιατροί καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπίσουν την σοβαρή κατάσταση στην οποία εξακολουθεί να βρίσκεται.

Όπως αναφέρει το creta24 ο νεαρός νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, αιμοδυναμικά σταθερός και σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Κώστα Δανδουλάκη είναι πολυκαταγματίας. Ο 19χρονος έχει επίσης υποστεί πνευμονοθώρακα, ρήξη σπλήνας και ήπατος.

Σύμφωνα με το cretalive που επικαλείται αστυνομικές πηγές, υπήρξε άνθρωπος που είδε τον νεαρό να ανεβαίνει στα Τείχη και να «βουτά» στο κενό με την περίπτωση να αντιμετωπίζεται από την αστυνομία ως απόπειρα αυτοκτονίας.

Μάλιστα, ο νεαρός φέρεται να είχε εκφράσει την επιθυμία να πέσει από τα Τείχη, ενώ έχει αποπειραθεί και κατα το παρελθόν να δώσει τέλος στη ζωή του…

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