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18.06.2026 09:15

Δεν έχει τον… κοριό της: Η ΕΥΠ αποκτά μουσείο – Για πρώτη φορά θα μπει υπό… παρακολούθηση το (παλιό) έργο της

18.06.2026 09:15
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Μικροκάμερες κρυμμένες σε γραβάτες, μικρόφωνα ενσωματωμένα σε χαρτοφύλακες, συστήματα μεταφοράς μυστικών πληροφοριών σε μικροφίλμ, ακόμη και μέσα σε κοινά σπιρτόκουτα, μέθοδοι κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης, άγνωστες επιχειρήσεις των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών και ιστορικά αρχεία από κρίσιμες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας θα αποτελούν μέρος των εκθεμάτων του πρώτου Μουσείου της ΕΥΠ.

Σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», ο νέος χώρος αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του στις αρχές του 2027.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα, έπειτα από συγκεκριμένη διαδικασία πρόσβασης, να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία και τη δράση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, αλλά και των προγενέστερων στρατιωτικών και κρατικών υπηρεσιών ασφαλείας που προηγήθηκαν της ίδρυσής της. Υπενθυμίζεται ότι η υπηρεσία δημιουργήθηκε το 1952 ως ΚΥΠ και μετονομάστηκε σε ΕΥΠ το 1986.

Το μουσείο θα στεγαστεί σε ανακαινισμένο διώροφο κτίριο με ημιώροφο, συνολικής επιφάνειας άνω των 200 τετραγωνικών μέτρων, εντός των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας στην Αγία Παρασκευή, στους πρόποδες του Υμηττού. Θα βρίσκεται δίπλα στο Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕΤΥΑΚ), το οποίο αποτελεί τον βασικό βραχίονα της ΕΥΠ σε θέματα κυβερνοασφάλειας.

Τοποθεσία με νόημα

Η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για τον ευρύτερο χώρο που βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης και της δικαστικής διερεύνησης για την υπόθεση των υποκλοπών. Κατά το παρελθόν είχαν διατυπωθεί καταγγελίες και αναφορές ότι στις εγκαταστάσεις αυτές λειτουργούσαν δομές που συνδέονταν με τη διαχείριση του λογισμικού Predator και πραγματοποιούνταν συναντήσεις προσώπων που εμπλέκονταν στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Η δημιουργία του μουσείου, το οποίο οι επιτελείς της Υπηρεσίας αποκαλούν και «Κέντρο Επισκεπτών», εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική εξωστρέφειας. Όπως αναφέρεται σε σχετικό υπηρεσιακό έγγραφο, στόχος είναι η ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης με την κοινωνία και η καλύτερη κατανόηση της αποστολής της ΕΥΠ από τους πολίτες.

Ο νέος χώρος θα περιλαμβάνει ψηφιακές διαδραστικές εφαρμογές, αρχειακό υλικό, ενημερωτικές δράσεις και ειδικά σχεδιασμένους γρίφους ανάλυσης πληροφοριών, φιλοδοξώντας να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για την ιστορία των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών και τον θεσμικό τους ρόλο.

Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς έρχεται λίγα χρόνια μετά τις αποκαλύψεις του 2022 για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, αλλά και ύστερα από δεκαετίες κατά τις οποίες οι μυστικές υπηρεσίες βρέθηκαν συχνά στο επίκεντρο καταγγελιών για αστοχίες, πολιτικές παρεμβάσεις, διαρροές και αμφιλεγόμενες επιχειρήσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, η ΕΥΠ έχει ήδη ξεκινήσει να δημοσιοποιεί τμήματα του ιστορικού της αρχείου. Τον Νοέμβριο του 2024 έδωσε στη δημοσιότητα δελτία πληροφοριών της τότε ΚΥΠ από την περίοδο της κυπριακής τραγωδίας του 1974, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αντίστοιχες αποδεσμεύσεις ιστορικού υλικού αναμένεται να ακολουθήσουν και τα επόμενα χρόνια. Έτσι, για πρώτη φορά στην ιστορία της, η ίδια η ΕΥΠ επιχειρεί να στρέψει το βλέμμα όχι στις κινήσεις άλλων, αλλά στο δικό της παρελθόν, βάζοντας υπό ένα ιδιότυπο «μικροσκόπιο» την ιστορία και τη δράση της.

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