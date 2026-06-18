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18.06.2026 11:38

Θύμα απάτης ηλικιωμένη στην Κηφισιά – Πώς της «έφαγαν» 100.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα

18.06.2026 11:38
kosmimata_pixabay

Θύμα απάτης έπεσε μια 78χρονη στην Κηφισιά, όταν άγνωστοι που προσποιήθηκαν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ κατάφεραν να της αποσπάσουν περίπου 100.000 ευρώ καθώς και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, περίπου στις 20:15, στην οδό Παστέρ.

Οι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την 78χρονη και, προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, κατάφεραν να την πείσουν να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα και να τα τοποθετήσει σε σακούλα.

Στη συνέχεια, η ηλικιωμένη άφησε τη σακούλα σε εξωτερικό σημείο του σπιτιού της, όπως της είχαν υποδείξει οι επιτήδειοι, οι οποίοι απέσπασαν περίπου 100.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

Για την υπόθεση διενεργείται έρευνα από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

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