Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 63χρονο για σεξουαλική παρενόχληση 8χρονης

Στη σύλληψη ενός 63χρονου άνδρα, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 8χρονου κοριτσιού, προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες (15/6) το απόγευμα στο Άλσος Συκεών, όταν ο άνδρας φέρεται να έβαλε το χέρι του στην μπλούζα του παιδιού.

Το συμβάν έγινε αντιληπτό από τους γονείς του κοριτσιού, οι οποίοι κάλεσαν την αστυνομία, που έσπευσε στο σημείο και τον συνέλαβε άμεσα.

Ο 63χρονος δεν έχει απασχολήσει τις αρχές κατά το παρελθόν.

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