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19.06.2026 00:47

Άνω Λιόσια: Χειροπέδες σε 19χρονο οδηγό που είχε «σηκώσει τη γειτονιά στο πόδι», με 14 ηχεία στο αυτοκίνητό του

19.06.2026 00:47
ano-liosia

Ένας 19χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης, 18/6, στα Άνω Λιόσια από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, για διατάραξη κοινής ησυχίας, καθώς προκαλούσε έντονη ηχορύπανση έχοντας εγκαταστήσει στο αυτοκίνητό του 14 ηχεία.

Όπως γνωστοποίησε η ΕΛ.ΑΣ., το όχημα εντοπίστηκε με ηχοσύστημα υψηλής ισχύος σε πλήρη λειτουργία, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρή όχληση και αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Αφού ακινητοποιήθηκε το αυτοκίνητο, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του νεαρού οδηγού. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη κοινής ησυχίας από το Αστυνομικό Τμήμα Φυλής.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 14 ηχεία καθώς και δύο ενισχυτές που ήταν τοποθετημένα στο όχημα.

Ο 19χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Φυλής.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.06.2026 00:52
ano-liosia
ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Χειροπέδες σε 19χρονο οδηγό που είχε «σηκώσει τη γειτονιά στο πόδι», με 14 ηχεία στο αυτοκίνητό του

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