Πριν από 20 ημέρες ο θάνατος της ηλικιωμένης στη Χαλκιδική: Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας

Από τα πρώτα στοιχεία που συνέλεξαν οι αρχές δεν διαφαίνεται ότι ο θάνατος της 83χρονης που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στη Νικήτη Χαλκιδικής οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Η ιατροδικαστής, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της νεκροψίας προσδιορίζει τον θάνατό της πριν από 20 με 30 ημέρες. Η σορός της μεταφέρεται στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια νεκροτομής. Την 83χρονη εντόπισε νεκρή η κόρη της, η οποία κάλεσε την Αστυνομία μετά τις 2 το μεσημέρι.

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