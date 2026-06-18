Λούνα παρκ Χαλκιδικής: Πρόταση για δίμηνη αργία στον δήμαρχο Κασσάνδρας για το δυστύχημα με τον 19χρονο

Την επιβολή της πειθαρχικής ποινής της δίμηνης αργίας στον δήμαρχο Κασσάνδρας, Ηρακλή Λειβαδιώτη, γνωμοδότησε το αρμόδιο Συμβούλιο Αιρετών Οργάνων ΟΤΑ, στο πλαίσιο της πειθαρχικής διερεύνησης για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής που κόστισε τη ζωή σε έναν 19χρονο.

Είχε προηγηθεί η παραπομπή του δημάρχου Κασσάνδρας στο Συμβούλιο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος εξ αμελείας.

Το Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς και εκλεγμένο εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εξέτασε την υπόθεση και γνωμοδότησε ότι ο κ. Λειβαδιώτης τέλεσε τη συγκεκριμένη πειθαρχική παράβαση.

Η απόφαση κοινοποιήθηκε σήμερα στον δήμαρχο Κασσάνδρας, ο οποίος αναμένεται να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ο έλεγχος για την αυτοψία στο παιχνίδι «Crazy Dance»

Ο Ηρακλής Λειβαδιώτης ελέγχθηκε πειθαρχικά υπό την ιδιότητά του ως αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων κατά το 2023, δηλαδή έναν χρόνο πριν από το δυστύχημα.

Η διερεύνηση αφορούσε τη διενέργεια αυτοψίας στο παιχνίδι «Crazy Dance», το οποίο είχε αδειοδοτηθεί για τη θερινή περίοδο του συγκεκριμένου έτους και στο οποίο σημειώθηκε αργότερα το θανατηφόρο δυστύχημα.

Οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης: «Δεν είχα καμία αρμοδιότητα»

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, που διεξήχθη τον περασμένο Φεβρουάριο, ο δήμαρχος Κασσάνδρας, μέσω των συνηγόρων του, υποστήριξε ότι δεν είχε καμία αρμοδιότητα σχετικά με την έκδοση αδειών σε καταστήματα εστίασης ή επιχειρήσεις ψυχαγωγίας.

Σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί αρμοδιότητα του αυτοτελούς τμήματος αδειών του δήμου.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι αρμοδιότητές του περιορίζονταν στα τεχνικά έργα και τον ηλεκτροφωτισμό, ενώ υποστήριξε πως δεν είχε λάβει γνώση, λόγω αναρμοδιότητας, εγγράφου που είχε διακινηθεί ηλεκτρονικά στις υπηρεσίες του δήμου και αφορούσε τη συγκεκριμένη αυτοψία.

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