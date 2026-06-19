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19.06.2026 07:14

Στα γερμανικά εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των Ειδικών Μαθημάτων στις Πανελλαδικές

19.06.2026 07:14
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Με το μάθημα των γερμανικών συνεχίζονται σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 για τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους σε σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τα οποία απαιτείται εξέταση σε Ειδικά Μαθήματα.

Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων οδεύουν σύντομα προς την ολοκλήρωσή τους και αφορούν χιλιάδες υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων που στοχεύουν σε τμήματα όπως οι Αρχιτεκτονικές Σχολές, οι σχολές Ξένων Γλωσσών, τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και άλλες πανεπιστημιακές κατευθύνσεις με ειδικές απαιτήσεις εισαγωγής.

Σημερινή δοκιμασία είναι τα Γερμανικά και διαδέχεται το διήμερο που προηγήθηκαν οι εξετάσεις στο Σχέδιο – Ελεύθερο και Γραμμικό.

Το πρόγραμμα των επόμενων Ειδικών Μαθημάτων έχει ως ακολούθως:

Σάββατο 20 Ιουνίου: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία

Δευτέρα 22 Ιουνίου: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

Τρίτη 23 Ιουνίου: Γαλλικά

Τετάρτη 24 Ιουνίου: Ιταλικά

Πέμπτη 25 Ιουνίου: Ισπανικά

Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου, σηματοδοτώντας το τέλος μίας μακράς εξεταστικής περιόδου για τους υποψηφίους.

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