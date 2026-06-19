Θρίλερ στη Γερμανία μετά την απαγωγή βρέφους τριών μηνών – Εντοπίστηκε σορός, σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης

Σοκ προκαλεί η υπόθεση ενός βρέφους τριών μηνών στη Γερμανία, το οποίο φέρεται να εντοπίστηκε νεκρό σε λιγότερο από 24 ώρες μετά την αρπαγή του. Τη διερεύνηση της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη έχουν αναλάβει οι Αρχές της νοτιοδυτικής περιοχής της Βάδης-Βυρτεμβέργης.

Όπως αναφέρει η Welt επικαλούμενη στοιχεία από την αστυνομία, το βρέφος φέρεται να απήχθη από το καροτσάκι του έξω από την κατοικία της οικογένειας, τη στιγμή που η 37χρονη μητέρα του μετέφερε τα ψώνια της στο διαμέρισμά τους.

Η ίδια ανέφερε στις Αρχές ότι άφησε το μωρό για λίγα λεπτά στο πεζοδρόμιο, προκειμένου να ανεβάσει τις σακούλες στον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας όπου διαμένει. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, όταν κατέβηκε ξανά, το μωρό δεν βρισκόταν πλέον στο σημείο όπου το είχε αφήσει.

Άμεσα στήθηκε ευρεία επιχείρηση στην περιοχή, με τη συμμετοχή αστυνομικών δυνάμεων, εκπαιδευμένων σκύλων και drones, ενώ οι έρευνες επεκτάθηκαν και σε γειτονικές ζώνες γύρω από το σημείο της εξαφάνισης.

Leiche eines Babys bei Suche nach vermisstem Jungen entdeckt https://t.co/FzVzDQANIe pic.twitter.com/SGtcTjCirN — WELT (@welt) June 19, 2026

Σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 ωρών από την αρπαγή, εντοπίστηκε σορός βρέφους κοντά σε ρέμα του ποταμού Ράνκμπαχ. Οι Αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για το ίδιο παιδί, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επίσημη διαδικασία ταυτοποίησης.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και το σενάριο μητέρα και παιδί να είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση κατά την επιστροφή τους από κοντινά καταστήματα. Σύμφωνα με αναφορές, η έξοδός τους για ψώνια είχε γίνει λίγο πριν το κλείσιμο των καταστημάτων, γύρω στις 22:00, ενώ η δήλωση εξαφάνισης σημειώθηκε περίπου στις 23:30.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας σημείωσε ότι το παιδί έμεινε χωρίς επιτήρηση για σύντομο χρονικό διάστημα και πως «άγνωστο άτομο το πήρε από το καρότσι και το μετέφερε μακριά».

Διαβάστε επίσης:

Ο Μπέρναμ ήρθε, ο Στάρμερ φεύγει; Πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί μετά τη νίκη του τέως δημάρχου Μάντσεστερ

Στην Ουάσιγκτον ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου

Εκτροχιάστηκε συρμός στο μετρό της Κωνσταντινούπολης – Απομακρύνονται οι επιβάτες μέσα από τις σήραγγες (Video)











