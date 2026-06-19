Εκτροχιάστηκε συρμός στο μετρό της Κωνσταντινούπολης – Απομακρύνονται οι επιβάτες μέσα από τις σήραγγες (Video)

Συρμός εκτροχιάστηκε στο μετρό της Κωνσταντινούπολης και οι επιβάτες απομακρύνονται μέσω της σήραγγας, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι A Haber.

Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για θύματα ή την αιτία του ατυχήματος.

Το ατύχημα σημειώθηκε στην ασιατική πλευρά της πόλης. Το τρένο ταξίδευε από τον Δήμο Kadikoy προς το αεροδρόμιο Sabiha Gokcen.

A metro carrying passengers to one of Istanbul’s airports derailed.

pic.twitter.com/Xz6kJpT87m — Daily Turkic (@DailyTurkic) June 19, 2026

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