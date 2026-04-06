Ουκρανία: Τρεις νεκροί από χτύπημα της Μόσχας στην Οδησσό – 41 Ρώσοι ανθρακωρύχοι παγιδευμένοι στο Λουχάνσκ

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση εναντίον της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα (6/4) ο Σέρχιι Λισάκ επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης.

«Μετά την εχθρική επίθεση που εξαπολύθηκε τη νύκτα δυστυχώς θρηνούμε τρεις νεκρούς, ανάμεσά τους ένα παιδί», έγραψε ο Λισάκ στο Telegram.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι από τη ρωσική επίθεση επλήγησαν πολυκατοικίες, ενώ τραυματίστηκαν και δέκα άνθρωποι, οι δύο εκ των οποίων σοβαρά.

Η Οδησσός, μεγάλη πόλη λιμάνι της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα από την οποία περνά το μεγαλύτερο μέρος των ουκρανικών εξαγωγών, γίνεται συχνά στόχος της Ρωσίας.

Στη ρωσική πλευρά, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Κρασνοντάρ, ο Βενιαμίν Κοντρατίεφ, έκανε λόγο για «μαζικές επιθέσεις με drones», τις οποίες εξαπολύει η Ουκρανία από χθες, Κυριακή, το πρωί, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων και ζημιές σε κτίρια κατοικιών και σπίτια.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας κατέρριψε 50 ουκρανικά drones στη διάρκεια της περασμένης νύκτας της Κυριακής.

Σαράντα ένας ανθρακωρύχοι παγιδευμένοι στο Λουχάνσκ

Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία έπληξε και το ανθρακωρυχείο Μπιλοριτσένσκα στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία περιφέρεια του Λουχάνσκ, προκαλώντας ζημιές σ’ έναν υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας και παγιδεύοντας 41 ανθρακωρύχους κάτω από τη γη, δήλωσε σήμερα ένας διορισμένος από τη Μόσχα αξιωματούχος.

«Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνουν μέτρα για να διασώσουν τους ανθρακωρύχους και να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση στο ορυχείο», δήλωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα περιφερειάρχης Λεονίντ Πασέτσνικ.

Ο ίδιος δήλωσε πως έχει ήδη αποκατασταθεί η επαφή με τους ανθρακωρύχους και ότι αυτοί διαθέτουν πόσιμο νερό.

