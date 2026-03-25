Πόλεμος στην Ουκρανία: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε ρωσική επίθεση στην Οδησσό

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας ακόμα τραυματίστηκε σε ρωσική επίθεση στη περιφέρεια της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε ιδιωτική κατοικία, όπου ξέσπασε πυρκαγιά, καθώς και ζημιές σε έξι γειτονικά κτίρια, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών σε ανάρτηση στο Telegram.

Η φωτιά κατασβέστηκε, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Μόσχα: Καταρρίψαμε σχεδόν 400 ουκρανικά drones τη νύχτα

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι κατέρριψε στη διάρκεια της νύχτας 389 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), σε μια επίθεση μεγάλης κλίμακας που στοχοθέτησε τις περιφέρειες στα σύνορα με την Ουκρανία καθώς και τις περιφέρειες της Μόσχας και του Λένινγκραντ.

Η Ουκρανία εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τα πλήγματά της κατά της Ρωσίας, η οποία χθες εκτόξευσε σχεδόν 1.000 drones σε 24 ώρες, σύμφωνα με το Κίεβο.

