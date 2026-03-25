search
ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 09:17
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.03.2026 08:42

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε ρωσική επίθεση στην Οδησσό

ODISSOS
φωτογραφία αρχείου

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας ακόμα τραυματίστηκε σε ρωσική επίθεση στη περιφέρεια της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε ιδιωτική κατοικία, όπου ξέσπασε πυρκαγιά, καθώς και ζημιές σε έξι γειτονικά κτίρια, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών σε ανάρτηση στο Telegram.

Η φωτιά κατασβέστηκε, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Μόσχα: Καταρρίψαμε σχεδόν 400 ουκρανικά drones τη νύχτα

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι κατέρριψε στη διάρκεια της νύχτας 389 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), σε μια επίθεση μεγάλης κλίμακας που στοχοθέτησε τις περιφέρειες στα σύνορα με την Ουκρανία καθώς και τις περιφέρειες της Μόσχας και του Λένινγκραντ.

Η Ουκρανία εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τα πλήγματά της κατά της Ρωσίας, η οποία χθες εκτόξευσε σχεδόν 1.000 drones σε 24 ώρες, σύμφωνα με το Κίεβο.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
EPARSIAKROPOLO
ΕΛΛΑΔΑ

ipovrixio-kalodio_0610_1920-1080_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

trump st
ΚΟΣΜΟΣ

FLORIDIS-NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ABC_AUSTRALIA
MEDIA

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mo salax liverpool – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Donald-Trump
ΚΟΣΜΟΣ

trump 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Kaxlas
ΚΑΛΧΑΣ

seismografos
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

EPARSIAKROPOLO
ΕΛΛΑΔΑ

ipovrixio-kalodio_0610_1920-1080_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

trump st
ΚΟΣΜΟΣ

1 / 3