Μέση Ανατολή: Το Ιράν θέτει όρους για να επιστρέψει στις συνομιλίες – «Οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους»-Live οι εξελίξεις

Εν μέσω παρασκηνιακών επαφών για την επίτευξη εκεχειρίας και αντιφατικών δηλώσεων από Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους, συνεχίζονται για 26η μέρα στη Μέση Ανατολή οι εκατέρωθεν επιθέσεις.

Το Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό του Τραμπ για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ενώ εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, όπως μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους.

«Μήπως το επίπεδο της εσωτερικής σας διαμάχης έχει φθάσει στο στάδιο του να διαπραγματεύεστε με τον εαυτό σας;», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, εκπρόσωπος του ιρανικού Κεντρικού Γενικού Επιτελείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια.

«Άνθρωποι σαν εμάς δεν μπορούν ποτέ να τα πάνε καλά με ανθρώπους σαν εσάς».

Ο Ζολφαγαρί δήλωσε ότι οι αμερικανικές επενδύσεις και οι ενεργειακές τιμές που ίσχυαν πριν από τον πόλεμο δεν θα επιστρέψουν όσο η Ουάσινγκτον δεν αποδέχεται το ότι η περιφερειακή σταθερότητα είναι κάτι που εγγυώνται οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Όλες οι εξελίξεις

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι εκτόξευσαν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις στο Κουβέιτ, την Ιορδανία και το Μπαχρέιν, καθώς και σε στόχους στο Ισραήλ.

Παράλληλα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars, ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού και αντισυνταγματάρχης Εμπραχίμ Ζολφαγκαρί, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους, απαντώντάς στον ισχυρισμό του Τραμπ σχετικά με συνομιλίες.

Από την πλευρά της, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία διεξαγάγει νέο κύμα πληγμάτων στην Τεχεράνη αλλά και στον Λίβανο.

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 23 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης σε τρεις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που στόχευσαν κοινότητες στο νότιο Λίβανο.

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης και νότια του Αμμάν της Ιορδανίας. Σύμφωνα με τις Αρχές θραύσματα πυραύλων έπεσαν σε αραιοκατοικημένη περιοχή νότια της πρωτεύουσας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή σημαντικές υλικές ζημιές.

Drones έπληξαν δεξαμενή καυσίμων στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ.

Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε τα ξημερώματα της Τετάρτης ότι τα συστήματα αεράμυνάς του αναχαίτισαν και κατέστρεψαν ένα βαλλιστικό πύραυλο και δεκάδες drones στην ανατολική επαρχία της χώρας.

Στα χέρια της Τεχεράνης το«σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με Αμερικανικά και Ισραηλινά ΜΜΕ, η κυβέρνηση των ΗΠΑ φέρεται να διαβίβασε στο Ιράν «σχέδιο» δεκαπέντε σημείων ενόψει της σύναψης «συμφωνίας» που θα βάλει τέλος στον πόλεμο.

Η Ουάσινγκτον απαιτεί, μεταξύ άλλων, η Τεχεράνη να απεμπολήσει όλο το εμπλουτισμένο σε υψηλό βαθμό ουράνιο που έχει στην κατοχή της και να ανοίξει το στενό του Χορμούζ.

Όπως αναφέρουν ρεπορτάζ στην ηλεκτρονική έκδοση των New York Times και αυτή του Καναλιού 12, το κείμενο με τις απαιτήσεις της κυβέρνησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ διαβιβάστηκε στο Ιράν μέσω Πακιστάν, καθώς το Ισλαμαμπάντ διατηρεί καλές σχέσεις με τις δυο εμπόλεμες χώρες.

Τρεις πηγές του Καναλιού 12, οι οποίες δεν κατονομάζονται, ανέφεραν ότι οι αμερικανοί διαπραγματευτές -κατ’ αυτές, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ κι ο γαμπρός του αμερικανού προέδρου Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ– πρότειναν κατάπαυση του πυρός για έναν μήνα, ώστε οι ιρανικές αρχές να μελετήσουν την πρόταση.

Τα πρώτα πέντε από τα δεκαπέντε σημεία αφορούν το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν. Η Ουάσιγκτον απαιτεί η Τεχεράνη να δεσμευτεί ότι δεν θα επιδιώξει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα -κάτι που το Ιράν επιμένει επί δεκαετίες πως ουδέποτε είχε πρόθεση να κάνει-, να παραδώσει στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) όλο το εμπλουτισμένο σε υψηλό βαθμό ουράνιο που διαθέτει σε ημερομηνία που θα συμφωνηθεί, να σταματήσει τελείως να εμπλουτίζει ουράνιο, καθώς και να πάψουν οριστικά να λειτουργούν μεγάλες ιρανικές εγκαταστάσεις του τομέα της πυρηνικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των τριών κυριότερων (Νατάνζ, Ισφαχάν, Φορντό).

Κατά τα δημοσιεύματα, ακόμη μια απαίτηση είναι το Ιράν να σταματήσει να υποστηρίζει, να χρηματοδοτεί και να εξοπλίζει διάφορα κινήματα στην περιοχή («proxies» κατά την ορολογία της Ουάσιγκτον, τον «άξονα της αντίστασης» κατ’ αυτήν της Τεχεράνης), από τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο ως τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Ακόμη, αξιώνεται να οριστούν περιορισμοί στην ποσότητα των πυραύλων που θα μπορεί να διαθέτει ο ιρανικός στρατός και τη δραστική εμβέλειά τους.

Το στενό του Χορμούζ, από όπου υπό κανονικές συνθήκες διέρχεται περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που προορίζονται για τις διεθνείς αγορές, θα ανοίξει πλήρως, προβλέπει άλλο σημείο.

Σε αντάλλαγμα, το Ιράν θα εξασφαλίσει άρση διεθνών κυρώσεων σε βάρος του και υποστήριξη στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας, πάντα κατά τα δημοσιεύματα.

Ούτε ο Λευκός Οίκος, ούτε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχουν αντιδράσει επισήμως μέχρι στιγμής στις πληροφορίες αυτές.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος χθες για τις πιθανότητες να κλειστεί «συμφωνία» με το Ιράν.

Στα δεκαπέντε σημεία δεν συμπεριλαμβάνεται κάποιο που να αφορά αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Δεν είναι ακόμη σαφές πώς θα αντιδράσει η Τεχεράνη, ούτε το άλλο μέρος στον πόλεμο, το Ισραήλ, σύμφωνα με τους Times και ρεπορτάζ στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε πως οι συνομιλητές της κυβέρνησής του στην Τεχεράνη είναι οι «σωστοί» και ότι θέλουν «διακαώς, δεν έχετε ιδέα πόσο διακαώς» να κλειστεί «συμφωνία», καθώς και ότι στην διπλωματική διαδικασία διαδραματίζουν ρόλο ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κι ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς.

Τα δημοσιεύματα για το «σχέδιο» αυτό καταγράφονται καθώς ο πόλεμος συνεχίζει να μαίνεται κι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ μετακινούν αερομεταφερόμενα στρατεύματα, ιδίως μονάδες ειδικών επιχειρήσεων, στην περιοχή.

Κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο

Μέσα σε αυτό ο σκηνικό, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν κατά περίπου 5% κάτω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι την Τετάρτη.

Την Τρίτη, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά περίπου 5% αφότου η Τεχεράνη αρνήθηκε ότι συμμετείχε σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και άφησε να εννοηθεί ότι δεν είχε καμία πρόθεση να αποκαταστήσει τις κανονικές συνθήκες ναυτιλίας στο Στενό, ενώ σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να συμμετάσχουν στη σύγκρουση κατά του Ιράν.

Το συμβόλαιο του Brent (Μαΐου) κινείται πτωτικά κατά 4,77%, στα 99,50 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη (07:00 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει πτώση 4,05%, στα 88,61 δολάρια το βαρέλι.

