24.04.2026 10:56

ChatGPT-5.5 «Spud»: Η «αυτόνομη» τεχνητή νοημοσύνη που αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά εργασίας

Η OpenAI ανακοίνωσε την κυκλοφορία του GPT-5.5, με την κωδική ονομασία «Spud», σηματοδοτώντας μια σημαντική καμπή στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Το νέο αυτό μοντέλο δεν αποτελεί απλώς μια αναβάθμιση στην ταχύτητα, αλλά μια θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η AI αλληλεπιδρά με τον ψηφιακό κόσμο.

Τι είναι το GPT-5.5 «Spud»

Το GPT-5.5 είναι το πρώτο μοντέλο της OpenAI που αναπτύχθηκε με επίκεντρο τη λειτουργία αυτόνομων ψηφιακών βοηθών (agentic computing). Ενώ τα προηγούμενα μοντέλα λειτουργούσαν κυρίως ως βοηθοί συνομιλίας που απαντούσαν σε ερωτήσεις, το «Spud» έχει την ικανότητα να δρα ως ένας ψηφιακός συνεργάτης που εκτελεί σύνθετες εργασίες από την αρχή μέχρι το τέλος.

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

Αυτονομία στη Λήψη Αποφάσεων: Το μοντέλο μπορεί να λάβει μια ασαφή εντολή (π.χ. «οργάνωσε αυτό το project»), να σχεδιάσει τα βήματα, να χρησιμοποιήσει εξωτερικά εργαλεία και να ελέγξει την ορθότητα του αποτελέσματος χωρίς συνεχή καθοδήγηση.

Βελτιστοποίηση πόρων: Επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας λιγότερους υπολογιστικούς πόρους (tokens) σε σχέση με το GPT-5.4.

Συνθετική συλλογιστική σε εκτενή δεδομένα: Διαπρέπει σε εργασίες που απαιτούν συλλογιστική σε βάθος χρόνου και διαχείριση τεράστιου όγκου δεδομένων (context), όπως η επιστημονική έρευνα και ο προγραμματισμός.

Γιατί αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά

Η κυκλοφορία του «Spud» αποτελεί την απάντηση της OpenAI στον αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Anthropic (Claude). Η στρατηγική στροφή εστιάζει πλέον στην επιχειρηματική υιοθέτηση:

Οικονομία της υπολογιστικής ισχύος: Σε συνεργασία με τη Nvidia, η χρήση του μοντέλου γίνεται έως και 35 φορές φθηνότερη ανά token. Αυτό επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ενσωματώσουν την AI σε κλίμακα, χωρίς να εξαντλούν τους προϋπολογισμούς τους.

Ψηφιακοί «Διευθυντές Γραφείου»: Το μοντέλο μπορεί να λειτουργήσει ως «Διευθυντής», συντονίζοντας άλλα αυτοματοποιημένα συστήματα που εκτελούν καθημερινές εργασίες υπαλλήλων.

Εξοικονόμηση χρόνου: Στις πρώτες δοκιμές, ομάδες εργασίας ανέφεραν εξοικονόμηση έως και 10 ωρών την εβδομάδα, αυτοματοποιώντας τον έλεγχο εγγράφων και τη συγγραφή κώδικα.

Πώς και πότε είναι διαθέσιμο

Το μοντέλο είναι ήδη προσβάσιμο στους συνδρομητές των ChatGPT Plus και Codex. Η πρόσβαση μέσω API για προγραμματιστές θα δοθεί μόλις ολοκληρωθούν οι έλεγχοι κυβερνοασφάλειας διασφαλίζοντας ότι η δράση του μοντέλου παραμένει ελεγχόμενη..

Για πολλούς το GPT-5.5 «Spud» δεν είναι απλώς ένα καλύτερο chatbot, αλλά ένα εργαλείο που θα ολοκληρώνει εργασίες αυτόνομα, αλλάζοντας ριζικά το τοπίο στην παγκόσμια αγορά εργασίας.

Διαβάστε επίσης:

Λευκός Οίκος: Κατηγορίες κατά Κίνας για κλοπή τεχνητής νοημοσύνης

Project Ace: Ρομποτικό σύστημα της Sony AI κερδίζει σε αγώνες πινγκ πονγκ (photos/video)

MARK ONE: Το πρώτο ελληνικό ανθρωποειδές – Τι εργασίες εκτελεί και ποια θα είναι η εξέλιξή του

Η Κάτια Ταραμπάνκο στο Allwyn Game Time: Ο ΠΑΟΚ θα βγάλει ψυχή και πάθος στον τελικό

Νέος δυνατός σεισμός 5 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

Η Nova αναδεικνύει τον ρόλο των τηλεπικοινωνιών ως καταλύτη ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Eurovision 2026: Δεν θα μεταδοθεί σε τρεις χώρες εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HALF NOTE 1-4/5 – ΕΥΡΙΔΙΚΗ “LA BOHEME” & ROSANNA MAILAN “MI CUBA”

Η Κοβέσι αποδείχθηκε σκληρή, τι ισχύει για τους βουλευτές της άρσης ασυλίας, το sms του Λαζαρίδη στη Δόμνα, η οργή για Σκέρτσο και η φιλοδοξία του Πατέλη    

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του - «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

«Χρυσό διαζύγιο» Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ: Οι ρήτρες, τα εκατομμύρια και η επόμενη μέρα

Το σχόλιο της Κοβέσι για τους πολιτικούς που προκάλεσε το γέλιο του κοινού στο Φόρουμ των Δελφών (video)

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος παίρνει μετοχές στη Λιντς

