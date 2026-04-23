MARK ONE: Το πρώτο ελληνικό ανθρωποειδές – Τι εργασίες εκτελεί και ποια θα είναι η εξέλιξή του

Ένα εντυπωσιακό αφιέρωμα στο πρώτο ελληνικό ανθρωποειδές, το MARK ONE, φιλοξενεί σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, δίνοντας έτσι μία εικόνα της προοπτικής που διανοίγεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη στον τομέα αυτό και για τις ελληνικές εταιρείες αιχμής.

Το MARK One δεν είναι απλώς ένα ρομπότ που μοιάζει με άνθρωπο, λέει στην εφημερίδα ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κωνσταντίνος Γούλιαρης. «Είναι ένας βιομηχανικός εργάτης, ένα ρομπότ που μπορεί να κάνει τις επαναλαμβανόμενες, κουραστικές ή επικίνδυνες εργασίες που κάνουν σήμερα οι άνθρωποι στις βιομηχανίες».

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά, σταθερά ρομποτικά συστήματα, το MARK One έχει σχεδιαστεί ώστε να κινείται στον χώρο, να προσαρμόζεται και να συνεργάζεται δυναμικά μέσα στην παραγωγική διαδικασία. «Έχει δύο συνεργατικούς βραχίονες, ακροδάχτυλα με 22 βαθμούς ελευθερίας, περίπου σαν το ανθρώπινο χέρι, έχει κάμερα να διαβάζει barcodes. Μπορεί να επικοινωνήσει προφορικά, να κάνει εργασίες, να μετακινείται στον χώρο, έτσι ώστε στα εργοστάσια που θα εργάζεται να μπορεί να κάνει ποικιλία εργασιών σε διάφορες θέσεις».

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, αυτή τη στιγμή πρόκειται για ένα αυτοματιστικό προϊόν: εκτελεί εργασίες τις οποίες έχει προγραμματιστεί να εκτελεί, ενώ μπορεί και να επικοινωνεί με AI. Η ομάδα των μηχανικών της εταιρείας εργάζεται τώρα στο να μπορεί να δέχεται προφορικές εντολές πάνω στη δουλειά. Εκτιμάται ότι αυτό θα έχει κατακτηθεί σε ένα χρόνο.

Το τελικό στάδιο θα είναι να μπορεί να λαμβάνει πρωτοβουλίες. «Σίγουρα θα φτάσουμε στο σημείο να είναι έως και δημιουργικός», λέει ο τεχνικός διευθυντής Νίκος Αράπκουλες, «αλλά σε πρώτη φάση δεν επιτρέπουμε αποφάσεις να παίρνονται χωρίς να έχουν προδιαγραφεί. Ο στόχος είναι στη συνέχεια να βελτιωθούν αρκετές από τις δυνατότητές του αλλά να προστεθούν και άλλα χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με την πιο γρήγορη εκπαίδευσή του, να του δίνεις οδηγίες και σιγά σιγά να παίρνει κάποιες αποφάσεις μόνο του στη διαδικασία παραγωγής» σημειώνει στην «Κ».

Χρονιά ορόσημο το 2026 για τα ανθρωποειδή ρομπότ

Να σημειωθεί ότι η συζήτηση γύρω από τα ανθρωποειδή ρομπότ επιστρέφει δυναμικά το 2026, όχι πλέον ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά ως μια τεχνολογία που κάνει τα πρώτα της ουσιαστικά βήματα στην πραγματική οικονομία. Μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν δισεκατομμύρια, επιδιώκοντας να φέρουν ρομπότ με ανθρώπινη μορφή σε εργοστάσια, αποθήκες και χώρους εξυπηρέτησης.

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί εντυπωσιακές πρόοδοι στην κίνηση και την ισορροπία: σύγχρονα ανθρωποειδή μπορούν να περπατούν με σταθερότητα, να σηκώνουν αντικείμενα και να εκτελούν βασικές εργασίες. Η πραγματική πρόκληση, ωστόσο, δεν είναι πλέον το «σώμα», αλλά το «μυαλό». Η τεχνητή νοημοσύνη που απαιτείται για να αντιλαμβάνονται σύνθετα περιβάλλοντα και να εκτελούν πολλαπλές εργασίες με αξιοπιστία παραμένει σε πρώιμο στάδιο.

Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει χρονιά-ορόσημο για πιλοτικές εφαρμογές. Ήδη σχεδιάζονται δοκιμές σε γραμμές παραγωγής και logistics, όπου τα ρομπότ θα αναλαμβάνουν επαναλαμβανόμενες ή επικίνδυνες εργασίες. Ωστόσο, η ευρεία χρήση παραμένει μακριά. Τα κόστη είναι υψηλά, η αυτονομία περιορισμένη και οι δυνατότητες ακόμη εξειδικευμένες.

Για τους καταναλωτές, η εικόνα ενός ρομπότ-οικιακού βοηθού εξακολουθεί να ανήκει στο μέλλον. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η μαζική διάδοση θα απαιτήσει αρκετά χρόνια ακόμη, με πιθανό ορίζοντα το τέλος της δεκαετίας.

Συνολικά, τα ανθρωποειδή ρομπότ βρίσκονται στο μεταίχμιο: από εντυπωσιακά πρωτότυπα μετατρέπονται σταδιακά σε εργαλεία παραγωγής. Το 2026 δεν θα φέρει την επανάσταση, αλλά πιθανότατα θα σηματοδοτήσει την αρχή της.

