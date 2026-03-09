Μητροπολιτικό Πάρκο:  Η Κίνηση Πολιτών Βιώσιμη Θεσσαλονίκη συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ

Συνάντηση με αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στη Θεσσαλονίκη είχαν εκπρόσωποι της Κίνησης Πολιτών «ΔΕΘ Μητροπολιτικό Πάρκο για μια Βιώσιμη Θεσσαλονίκη», στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Κίνησης με σκοπό την ενημέρωση και τον διάλογο με πολιτικά κόμματα και με θεσμικούς φορείς της πόλης για το ζήτημα του Μητροπολιτικού Πάρκου και την πορεία του σχεδίου ανάπλασης της ΔΕΘ.

Συμμετείχαν, εκπροσωπώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, η Ράνια Θρασκιά, βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, ο Δημήτρης Σαρηγιάννη, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και βουλευτή της Α’ Θεσσαλονίκης Νίκου Ανδρουλάκη, και ο Στάθης Κουτσοχήνας, συντονιστής ΝΟΕΣ Α’ Θεσσαλονίκης. Εκ μέρους της Κίνησης Πολιτών συμμετείχαν οι Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Σάσα Λαδά, Γιώργος Λιτσαρδάκης, Γιάννης Μαγκριώτης, Γιάννης Ξενίδης και Νίκος Παπαμίχος.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια συγκυρία όπου έχει κατατεθεί αίτημα με 23.214 υπογραφές δημοτών στο Δήμο Θεσσαλονίκης για διεξαγωγή σχετικού δημοψηφίσματος, για το οποίο ο Δήμος εξετάζει την εγκυρότητα της διαδικασίας.

Παράλληλα, από την πλευρά της κυβέρνησης, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που βρίσκεται στο opengov, έχει κατατεθεί με το άρθρο 239 τροποποίηση του από το 2021 εγκεκριμένου Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου που υλοποιούσε το σχέδιο «ανάπλασης» – real estate για τη ΔΕΘ. Όπως επισημαίνει η Κίνηση «παρόλο που το σχέδιο αυτό ακυρώθηκε μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, αφήνοντας έκθετους ορισμένους φορείς της πόλης που το υποστήριζαν φανατικά, η τροποποίηση δεν αναιρεί τις χρήσεις real estate (ξενοδοχείο και επιχειρηματικό-εμπορικό κέντρο), με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει. Το μόνο που κάνει είναι να ακυρώσει τη χωροθέτηση νέου συνεδριακού κέντρου και να προσθέσει το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στα διατηρούμενα κτίρια, λες και πρόκειται για ένα κτίριο υψηλής λειτουργικότητας και μοναδικής αρχιτεκτονικής και αισθητικής αξίας…!».

Οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κίνησης «τα θέματα αυτά, και οι προτάσεις της Κίνησης για ολιστική αντιμετώπιση της βιώσιμης αξιοποίησης του μοναδικού χώρου της ΔΕΘ, του μέλλοντος της εκθεσιακής δραστηριότητας της ΔΕΘ ΑΕ, και της ισόρροπης ανάπτυξης της πόλης, αποτέλεσαν το αντικείμενο της ανταλλαγής απόψεων.

Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής επισήμαναν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τοποθετηθεί έγκαιρα και με σαφήνεια στον δημόσιο διάλογο, υποστηρίζοντας τη μετατροπή του χώρου της ΔΕΘ σε ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο, ανοιχτό στους πολίτες, μακριά από λογικές “real estate” αξιοποίησης, με διατήρηση εκθεσιακών δραστηριοτήτων χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, συμβατών με τον χαρακτήρα και την ιστορικότητα του χώρου.

Αναφορικά με το ζήτημα διενέργειας δημοψηφίσματος από την τοπική αυτοδιοίκηση, υπογράμμισαν ότι αποτελεί δημοκρατική επιλογή της κοινωνίας των πολιτών, η οποία αναδείχθηκε ως αποτέλεσμα των χειρισμών της κυβέρνησης, που αρχικά προώθησε λύσεις με έντονα χαρακτηριστικά “real estate”, προκαλώντας αντιδράσεις και καχυποψία. Παράλληλα, αποτελεί χρέος όλων η διασφάλιση του κύρους της διαδικασίας του δημοψηφίσματος και η θεσμική του θωράκιση μέσω της πλήρους τήρησης των προϋποθέσεων που προβλέπει η σχετική νομοθεσία για την προκήρυξη και διεξαγωγή του».

Από την Κίνηση Πολιτών «ΔΕΘ Μητροπολιτικό Πάρκο για μια Βιώσιμη Θεσσαλονίκη» έγινε ενημέρωση για τις πρωτοβουλίες της Κίνησης από την ίδρυσή της το 2020 και η αναγκαιότητα για Μητροπολιτικό Πάρκο στο κέντρο της πόλης και παρουσιάστηκε το ιστορικό του καταστροφικού σχεδίου της δήθεν ανάπλασης της ΔΕΘ, το οποίο με ευθύνη των τοπικών παραγόντων που το υποστήριζαν κατέληξε μετά 13 χρόνια καθυστερήσεων σε αδιέξοδο. Εξετάστηκε επίσης ο κίνδυνος με τις νέες εξελίξεις να μην έχει η Θεσσαλονίκη ούτε Μητροπολιτικό Πάρκο, ούτε αξιόλογη Έκθεση.

Τέλος, υποστηρίχθηκε η ανάγκη να αναλάβει ο Δήμος Θεσσαλονίκης πολιτική πρωτοβουλία, πέρα από τη διαδικασία του δημοψηφίσματος, που θα προωθεί ένα σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης, βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας της Θεσσαλονίκης, με Μητροπολιτικό Πάρκο 120 στρεμμάτων στον χώρο της ΔΕΘ, ανοικτό στους πολίτες, αξιοποίηση των σημερινών περιπτέρων που έχουν ιστορική και αρχιτεκτονική αξία, για την οργάνωση των μη οχλουσών εκθέσεων, με ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και κατασκευή σύγχρονου Συνεδριακού κέντρου. Και, ταυτόχρονα διεκδίκηση για κατασκευή υποδομών (συγκοινωνιακές, εκθεσιακές, για βαριές οχλούσες εκθέσεις)στην παραγκωνισμένη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Η Κίνηση Πολιτών «ΔΕΘ Μητροπολιτικό Πάρκο για μια Βιώσιμη Θεσσαλονίκη», θα συνεχίσει τις πρωτοβουλίες διαλόγου, με κόμματα και φορείς, για την διαμόρφωση μιας κοινής πρότασης.

